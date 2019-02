Candidatas ao Miss Amazonas são confinadas em hotel de Manaus

Nesta quarta-feira (6), aconteceu o primeiro desfile das candidatas com trajes de banho no hotel | Foto: Divulgação

Manaus - O Tropical Executive recebeu, na tarde desta terça-feira (5), as candidatas inscritas no concurso de beleza Miss Amazonas Be Emotion 2019. As modelos ficarão confinadas durante uma semana, realizando testes, desfiles e sessão de fotos. A iniciativa é uma parceria entre o Tropical Executive e a organização do concurso.

Durante a estadia, as candidatas irão desfrutar das novas acomodações do hotel, com quartos totalmente reformados, com frigobar, TV, ar-condicionado, da área externa da piscina, piscina de borda infinita, área de academia, sauna, além da vista privilegiada para o rio Negro.

As modelos também farão atividades para avaliação dos juízes, como fotos e desfiles, aproveitando todo o cenário do Tropical Executive. Nesta quarta-feira (6), aconteceu o primeiro desfile das candidatas com trajes de banho no hotel.

Para Myro Sampaio, um dos coordenadores da Miss Brasil 2018, Mayra Dias, e membro da coordenação do evento, o confinamento é de grande importância para conhecer melhor o perfil de cada candidata. “No confinamento podemos avaliá-las em diversos aspectos, como: nas provas de passarela, entrevistas, no próprio convívio com as demais candidatas. Nós estamos muito felizes em ficar confinados aqui no Tropical Executive, que tem uma vista incrível e um excelente serviço”.

