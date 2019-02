Morre ator britânico indicado cinco vezes ao oscar

Ator britânico Albert Finney de 82 anos, indicado cinco vezes ao oscar, morreu esta semana após uma breve doença. Finney deixa três filhos, dois do seu primeiro casamento e um do segundo.“Ele morreu com os mais próximos ao seu lado. Nesse momento de tristeza a família pede privacidade”, disse comunicado liberado por familiares do ator.

Albert é famoso por ter feito filmes como Tom Jones, Peixe Grande e suas Histórias Maravilhosas e Erin Brockovich: Uma Mulher de Talento. Embora jamais tenha ganhado um Oscar, o ator recebeu 25 prêmios, sendo eles o Emmy, o Globo de Ouro, o SAG e o Bafta. Em 2000 o ator recusou se tornar ‘Sir’, após ser indicado ao Tony.

Conheça o ator

Albert Finney iniciou a carreira aos 19 anos, em uma peça de Willian Shakespeare. Filho de um guarda-livros, o ator fez sua estreia no cinema no longa de The Entertainer. Apenas três anos depois Finney foi indicado ao Oscar como Melhor Ator por As Aventuras de Tom Jones.

As próximas indicações que Finney recebeu ao Oscar foi em 1974 pelo filme Assassinato no Expresso Oriente, em 1983 por O Fiel Camareiro, em 1984, por À Sombra de Um Vulcão, além por último pelo filme Erin Brokovich, em 2001.

