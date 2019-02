Blocos de Carnaval, música eletrônica, samba e reggae agitam Manaus

Carnaval para todos os ritmos e todos os gostos | Foto: Reprodução





Manaus – O mês de fevereiro chegou e com ele toda a essência do Carnaval que já começa a invadir às ruas da cidade. Neste final de semana pelo menos quatro blocos devem promover cores e alegria com muita música e fantasia. Além das tradicionais comemorações carnavalescas, a programação também deve ser recheada com muito samba, reggae e ainda música eletrônica, na cidade e em cima do rio.

MAO Hostel e Bar

Símbolo de Coletivo Cultural no Centro de Manaus, o MAO Hostel Bar reúne todas as tribos em um só chamado para celebrar a música eletrônica local. A festa ‘Unitribo’ apresenta os DJs Weytton Silva, Fractal Style, Andre After e Vitor Anderson em uma reunião de vertentes eletrônicas que prometem sacudir os amantes da cena.

O local é um agradável intercâmbio cultural. O espaço que funciona como hostel está sempre lotado de turistas com diferentes nacionalidades | Foto: Reprodução





Oferecendo do Minimal Tech ao PsyTrance, o evento acontece nesta sexta-feira (8) a partir das 22h. A entrada no local custa R$15 e é proibida a entrada de menores de idade. O MAO Hostel Bar fica localizado na rua Barroso, nº365, ao lado do Teatro Amazonas, no Centro de Manaus.

Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato

Ainda para quem curte o ritmo undergound do Centro de Manaus, a sexta-feira (8) também reserva um espaço aconchegante e cheio de referências da cultura brasileira contemporânea, é o Curupira Mãe do Mato, que apresenta uma dobradinha cheia de identidade cultural.

O local é uma excelente opção para quem gosta de lugares com espaços internos e também externos | Foto: Reprodução





Se apresentam na casa as bandas Alaíde Negão e Johnny Jack Mesclado. Após o show individual de cada grupo, as bandas prometem fazer um duo, que deve mesclar os repertórios e transformar o salão do espaço cultural em uma verdadeira celebração à reggae music.

O Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato está localizado na avenida Sete de Setembro, nº 1710, no Centro de Manaus. A festa começa a partir das 21h, e a entrada no local custa R$15.

Abaré Sup and Food

Consolidado como um dos melhores flutuantes da região, o Abaré Sup and Food vem se destacando não só pelos serviços de lazer aquático, mas também pela atuação no crescimento e expansão da cena de música eletrônica na cidade. Renomados nomes nacionais e internacionais do ramo vêm à capital do Amazonas para se apresentar no espaço, que durante à noite vira uma boate flutuante no Lago Tarumã, Zona Oeste.

O local que funciona como restaurante durante o dia, vira uma boate flutuante ao cair da noite | Foto: Marcely Gomes





Nesta sexta-feira (8), o Abaré segue colaborando com o cenário eletrônico e traz para a casa o DJ brasileiro Bruno Furlan. Talentos como o de Furlan costumam se manifestar logo cedo e apenas precisam do ambiente ideal para atingir todo seu potencial.

Munido da visão de alguém que conta metade de sua juventude lidando com a música, ele persiste na proeza de surpreender os seus pares e constantemente vem sendo elogiado e vem sendo convidado a se juntar a nomes como Amine Edge & Dance, Green Velvet e Claude VonStroke em suas aventuras pelo mundo, seja tocando em eventos como o Dirtybird Campout nos EUA ou explorando o outback australiano.

O Abaré Sup and Food fica localizado no ramal da Praia Dourada, entrando pelo Tarumã na avenida do Turismo, Zona Oeste. A festa tem início a partir das 22h e os ingressos para curtir o evento custam entre R$30 e R$60.

O Fervo do Carnaval

O Carro da Fervo está passando na sua rua para avisar que o bloco ‘O Fervo de Carnaval’ vem e vem com tudo, ‘botando pra ferver’. É para mexer o quadril, rebolar e ser feliz. Para as manas, monas e os manos se divertirem com tudo que o carnaval tem direito: música pop, hits, funk, carimbó, frevo, marchinhas, axé e drag music. Tudo isso mantendo o respeito pela diversidade em um dos maiores blocos de carnaval de Manaus.

O Bloco 'Fervo de Carnaval' celebra a diversidade de gêneros e sexos no Carnaval de Manaus | Foto: Reprodução





O evento acontece neste sábado (9), no Olímpico Clube, localizado na avenida Constantino Nery, nº 1105, Presidente Vargas. O evento tem início às 17h e o valor do ingresso custa entre R$20 e R$30.

Para garantir o fervo, a festa apresenta na programação as bandas Cauxi Eletrizado e Rebecca Grana. Depois o bloco continua com os DJs Charli, Rafa Militão, Carol Amaral, Bazonni BsRapha e Omã Freire.

Bloco da Beleza

Ainda no sábado (9) acontece também o Bloco do Beleza, fruto de uma conexão entre amizade e música que chega em 2019 a sua terceira edição. Luiz Beleza é um cantor e instrumentista natural de São Carlos (SP), que teve sua trajetória marcada pelos anos em que viveu em Manaus e ficou conhecido pela sua voz e repertório diversificado.

Luiz Beleza | Foto: Reprodução





Luiz também integra o grupo Batuque da Nega que vem de São Paulo se apresentar no bloco. Serão mais de cinco atrações e a folia inicia ás 15h no antigo estacionamento do Detran, próximo ao Posto BR da avenida das Torres, na rua Visconde de Porto Seguro, 1849. Os ingressos para curtir o bloco custam R$30.

Bloco das Piranhas

A feijoada de lançamento do bloco das Piranhas 2019, que este ano terá como tema “Pra folia e alegria não existe fantasia”, será neste sábado (9), a partir das 12h, no CSU do Parque Dez, na zona Centro-Sul da capital. O ingresso é limitado, custa R$ 15 e pode ser adquirido no dia do evento.

Imagem da última edição do Bloco das Piranhas, lotando o sambódromo de Manaus | Foto: Reprodução





Durante o lançamento, os organizadores anunciarão as novidades do bloco, que será realizado no domingo gordo de carnaval, no dia 3 de março, no Podium da Arena da Amazônia, zona Centro-sul.

O Bloco das Piranhas ganhou as ruas do Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus, pela primeira vez em 1981, quando um grupo de amigos resolveu se fantasiar de mulher para pular Carnaval. A ideia deu tão certo, que virou tradição na capital amazonense e chegará a sua 40ª edição em 2020.

Roda de Samba

Mantendo a tradição de curtir um bom samba no final de semana, a Roda de Samba na Palafita apresenta nesta sexta (8), a partir das 20h, mais uma noite recheada de muita agitação. A casa está situada no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, zona Sul.

O espaço é o novo reduto do samba em Manaus | Foto: Reprodução





Para essa apresentação, os grupos Loka Tentação e Pagode dos Amigos prometem agitar o público presente com clássicos do samba e pagode. O repertório irá contar com a presença de grandes sucessos locais e nacionais como Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Revelação, Almir Guineto, Dilsinho, Revelação, Ferrugem, dentre outros.

Os ingressos para a área VIP estão sendo vendidos ao valor de R$ 15. A pista tem acesso liberado durante todo o evento. Maiores informações podem ser obtidas através do telefone 98209-5846.

