Após luta contra o câncer, Deise Cipriano morre aos 39 anos em SP

Nesta terça, a cantora apresentou piora no quadro de saúde e precisou ser "sedada e entubada" | Foto: Reprodução

Deise Cipriano, do grupo Fat Family, morreu nesta terça-feira (12), após ser internada nesta no Instituto do Câncer, em São Paulo.

Ela apresentou piora no quadro de saúde e precisou ser "sedada e entubada". Segundo comunicado enviado à imprensa, Deise se submeteu a uma sessão de quimioterapia no dia 31 de janeiro e começou a passar mal após alguns dias.

Ela descobriu um tumor no fígado no ano passado e, desde então, lutava contra a doença.

