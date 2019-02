Aos 14 anos, amazonense lança clipe musical com flash mob em Manaus

Lorenzo Fortes dançando no novo clipe | Foto: Divulgação

Manaus - No final do mês de janeiro, o cantor manauara Lorenzo Fortes, de 14 anos, lançou a música “Mestre Mandou” em todas as plataformas digitais. O clipe já conta com mais de 10 mil visualizações no YouTube e foi gravado em vários pontos turísticos da cidade. O cantor mirim participou do Programa "The Voice Kids" em 2018 e é uma das grandes promessas do cenário musical amazonense.



Ele pretendia se aproximar ainda mais do público e, por isso, a ideia de fazer um flash mob no Centro, Zona Sul de Manaus. A dança é caracterizada pela reunião repentina de ao menos dez pessoas que começam a dançar por um certo período de tempo e depois se dispersam como se nada tivesse acontecido.

“Gravar o clipe foi muito bom. Foram três dias de trabalho e procuramos gravar em pontos turísticos da cidade como o Teatro Amazonas e a Feira da Eduardo Ribeiro. Eu me diverti bastante e muita gente parou para ver a gravação. A gente encontrou a Patixa e eu a chamei para participar”, comenta o cantor.

Toda a ideia conceitual do clipe, incluindo o flash mob, foram planejadas. “A maioria das ideias é trazida por todo mundo da produção. Pensamos bastante antes de colocar um projeto em prática. Achamos a ideia do flash mob muito legal porque poderíamos interagir com as pessoas e, assim, ficar mais próximos das que acompanham o meu trabalho e, além disso, ter um momento de distração e poder conversar com os fãs”, fala. Confira o clipe no final da matéria.

Lorenzo Fortes é a promessa no cenário musical amazonense | Foto: Divulgação

Gravar em pontos turísticos não é novidade para Lorenzo Fortes, em seu primeiro clipe, “Pisou na Bola”, o local escolhido foi o Complexo Turístico Ponta Negra, localizado na Zona Oeste. “Eu tinha muita vontade de fazer isso (gravar nos pontos turísticos), principalmente no Teatro Amazonas - que eu acredito que é um dos maiores símbolos da cultura do nosso estado e da nossa região e eu quis trazer isso para o clipe”, destaca.



Porém, no trabalho seguinte, ele promete não repetir a dose e inovar. A próxima música já tem nome e se chamará “Aviso Prévio”. Ainda não há previsão de data para o lançamento da canção e do videoclipe, mas o cantor aposta no mês de março. “Nós ainda estamos decidindo. Nesse momento estamos focados na divulgação do ‘Mestre Mando'", comenta.

O cantor vem fazendo shows tanto em Manaus quanto nos municípios do interior do Amazonas. Por onde passa, conquista as pessoas com o seu trabalho. “Eu fico muito feliz com toda essa receptividade do público. Só tenho a agradecer a todos os lugares que eu fui. No final de semana, eu estava na Zona Leste, e o pessoal me recebeu muito bem, cantou e vibrou junto comigo. Sempre gosto de lembrar que o Amazonas é muito grande e tem muitos municípios que eu conheci por meio da música. Nós conhecemos novos lugares e novas pessoas, por meio daquilo que a gente ama fazer”, ressaltou.

Lorenzo Fortes ainda frequenta a escola e, por isso, a maior parte de suas apresentações são aos finais de semana. “Eu sigo uma agenda e meus pais se preocupam com os estudos. É bem difícil, mas estou conseguindo conciliar os estudos com o canto”, comenta.

Ano passado foi de muito trabalho e também gratidão para o adolescente. “2018 foi um ano maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus. Estão vindos outros clipes por aí. A gente não pode parar. Traremos sempre novidades para quem me acompanha”, garante Lorenzo. Todas as novidades e lançamentos dele serão postados em suas redes sociais.

Quem é?

Artista representou o Amazonas no The Voice Kids | Foto: Divulgação

Lorenzo Fortes nasceu em Manaus no dia 23 de setembro de 2004. Ele teve seu primeiro contato com a tv com dois anos de idade ao fazer um comercial de fraldas de uma rede de drogarias da cidade.



Aos cincos anos, ele já demonstrava interesse pela arte, mas por não ser alfabetizado, não foi aceito na escola de artes. Um ano depois, começou a frequentar as aulas de violão por causa do irmão mais velho.

Em outubro de 2015, aos 11 anos, o adolescente foi escolhido para participar do programa "Esquenta", da Regina Casé, na TV Globo, devido a um projeto da escola que frequentava chamado “Cartas pelo Brasil”.

Com apenas 14 anos, ele representou o Amazonas no reality show musical da emissora Rede Globo, e fez parte do time da dupla sertaneja Simone e Simaria. A música autoral “Pisou na Bola” do artista foi escolhida para integrar o CD oficial da Festa do Peão de Barretos deste ano.

Novo clipe do cantor Lorenzo Fortes | Autor: Reprodução

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:



Lorenzo Fortes convoca fãs para aprender coreografia de nova música

Lorenzo Fortes lança novo single e anuncia contrato com OneRpm

Lorenzo Fortes comemora aniversário com festa em Manaus