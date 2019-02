Luciano desembarca em Manaus para participar de campanha

Manaus - O apresentador Luciano Huck, da TV Globo, desembarcou em Manaus, no fim da noite da última terça-feira (12), em um jatinho, acompanhado do cinegrafista José. Ele estaria na cidade para participar de uma campanha de exploração sexual infantil.

Luciano no Iranduba | Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (13), ele visitou o município de Iranduba (a 27 km de Manaus). O apresentador chegou de surpresa na Unidade Básica de Saúde Loureço Borgh e causou alvoroço. Luciano também visitou o Distrito de Cacau Pirêra.

Moradores do município ficaram esperançosos com a presença do apresentador na cidade. Isso porque ele pode chamar atenção para os problemas sociais e de infraestrutura da localidade.

Luciano fez a publicação assim que chegou em Manaus | Autor: Divulgação

