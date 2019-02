'Doutor do Arrocha': Carlinhos do Boi lança CD no bar 'Caminho D'Kasa'

Carlinhos do Boi reforça que não abandonou a carreira de cantor do Boi Garantido | Foto: divulgação

Manaus - Conhecido há mais de 30 anos por interpretar sucessos inesquecíveis do Boi Garantido, o cantor Carlinhos do Boi se transformou no "Doutor do Arrocha", cantando os sucessos do sertanejo. A prova disso acontece na próxima terça-feira (19), a partir das 20h, no Boteco Caminho D'Kasa, na avenida das Torres, zona norte de Manaus, durante o lançamento do segundo CD do cantor amazonense.

Conforme Carlinhos do Boi, o novo trabalho "Doutor do Arrocha" é composto com os maiores hits do mundo sertanejo, com uma pegada mais alegre do arrocha, com direito ao sucesso "O nome dela é Jenifer".

"O arrocha é que está em ascensão no momento, e vi a possibilidade de gravar outra coisa. Graças a Deus, o novo trabalho está rendendo um bom retorno. O nome do Doutor do Arrocha, Carlinhos do Boi, caiu no gosto do povo", disse o cantor.



Apesar das músicas do arrocha estarem estouradas nas rádios locais, Carlinhos do Boi ressalta que não abandonou a carreira de cantor do Boi Garantido.

Carlinhos possui quase 30 anos de carreira e faz pré-shows em muitos eventos do interior | Foto: divulgação

"São quase 30 anos de carreira, sou um dos precursores do boi. Mas eu tenho banda que faz pré-show em muitos eventos do interior, em outros estados tocando todos os ritmos. Já canto sertanejo há muito, e resolvi, em novembro do ano passado, realizar o projeto de gravar um CD de Arrocha, que estourou com 'Oi, Nego', graças ao empenho do meu amigo Amarildo Paixão que abriu o seu programa de rádio e acreditou no projeto. Eu apenas dou uma variada de ritmos", comentou o artista.

Carlinhos do Boi relembra que o "batismo" de Doutor do Arrocha se dá em alusão à carreira de advogado em que exerce há mais de cinco anos.



A festa na casa de show contará ainda com as apresentações de outros cantores locais que tocarão o melhor do brega, sertanejo e arrocha. Mais informações pelo telefone: 92 99234-7789.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Escola de Samba Aparecida realiza final do Concurso da Rainha Gay

Criatividade e irreverência marcam o Carnaval de rua de Manaus