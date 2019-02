Grupo de Teatro realiza laboratório inédito em Manaus

Os Clowns têm investido na sistematização da sua prática pedagógica, vertente a que o grupo sempre dedicou extrema importância | Foto: Divulgação

Manaus - Os Clowns de Shakespeare, grupo de teatro sediado em Natal (RN), com 26 anos de existência, realizarão pela primeira vez em Manaus o Laboratório Prática e Pensamento. O projeto foi contemplado pelo Edital de Conexões Culturais 2017, lançado pela Prefeitura de Manaus. Poderão se inscrever para participar artistas de toda a região Norte do Brasil.

As inscrições começam no dia 20 de fevereiro e vão até o dia 10 de março. O anúncio dos selecionados será feito até o dia 15 de março, no endereço: facebook.com/clownsdeshakespeare . Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail laboratorioclownsmanaus@gmail.com.

Serão 15 dias de atividades intensas, nos quais os participantes passarão por uma experiência de troca com os integrantes dos Clowns, vivenciando as práticas do grupo relativas aos aspectos da direção de movimento, voz, jogos, dramaturgia, direção, iluminação e gestão, em processos de criação que resultarão em um ou mais exercícios cênicos que serão compartilhados através de uma apresentação pública, no penúltimo dia do projeto.

No Laboratório Prática e Pensamento

Manaus 2019 serão exploradas teatralmente questões relacionadas às noções de centro e periferia, e de como o teatro pode fazer uso das geografias e das histórias que permeiam a cidade e seus entornos como principal material para a criação cênica, questões essas que estão permeando as atuais pesquisas criativas do grupo potiguar na criação de seu mais novo trabalho.

A atividade é gratuita, e poderão se inscrever atores, diretores, dramaturgos e demais artistas e interessados na arte teatral que desejem compartilhar um intenso processo de preparação e criação a partir da práxis do grupo.

Serão 25 participantes escolhidos através de um processo seletivo que consistirá na avaliação da carta de interesse, bem como da experiência prévia dos interessados na linguagem teatral, preenchidas no formulário de inscrição disponível online.

As atividades do Laboratório Prática e Pensamento – Manaus 2019 acontecerão de 23/3 a 06/4, sempre aos sábados e domingos, das 14h às 21h, e de segunda a sexta, das 8h às 13h, no Les Artistes Café Teatro (avenida Sete de Setembro, 377, Centro). O dia 31 de março será o único dia de folga no período de realização do projeto. É de importância fundamental que os participantes tenham disponibilidade para participar do curso integralmente.

Atividades

Nos últimos anos, os Clowns têm investido na sistematização da sua prática pedagógica, vertente a que o grupo sempre dedicou extrema importância. Em 2016, o grupo inaugura o Centro de Investigação Clowns de Shakespeare (Ciclos), seu projeto voltado à formação e pesquisa. Dentre inúmeras atividades – oficinas, residências, publicações etc. –, o carro-chefe do Ciclos é o Laboratório da Cena, espaço formativo e de intercâmbio que recebe artistas de todo país e do exterior para duas semanas de mergulho nos procedimentos criativos do grupo.

Desta experiência, os Clowns criaram o Laboratório Prática e Pensamento, uma versão reduzida e itinerante dessa experiência pedagógica.

Após 26 anos de trabalhos ininterruptos e ações continuadas de gestão, pesquisa e produção, o Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare se consolidou como uma companhia dedicada à produção cênica contemporânea, voltada para a concepção de projetos de linguagem estética comprometida com a investigação, com a elaboração crítica e com o diálogo em outras áreas artísticas e do conhecimento das quais resultam as suas ações.

Transmitir esses conhecimentos e experiências, através do Laboratório Prática e Pensamento, é o que motiva o grupo.

Sobre os Clowns de Shakespeare

Criado em 1993 em Natal (RN), o Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare vem, desde então, desenvolvendo uma investigação com foco na construção da presença cênica do ator, a musicalidade da cena e do corpo, teatro popular e comédia, sempre sob uma perspectiva colaborativa.

Mesmo sem trabalhar diretamente com palhaço, a técnica do clown está presente na sua estética, seja na lógica subvertida do mundo, seja na relação direta e verdadeira com a plateia, seja no lirismo que compõe o universo desses seres, além, é claro, de toda a sua carga cômica.

As comédias shakespearianas vieram a contribuir para essa pesquisa, sem adotar uma atitude “museológica” sobre o bardo, mas também sem desrespeitar a sua genialidade; o desafio tem sido encontrar, na universalidade da obra do dramaturgo, o que faz sentido para o grupo.

No seu currículo, o grupo traz importantes conquistas que conferem uma posição de referência na cena potiguar e nordestina, passando por cerca de 80 cidades brasileiras, dentre elas, 24 capitais e o Distrito Federal, e ainda percorrendo mais de 30 cidades do interior do Rio Grande do Norte. Além disso, atravessou as fronteiras do país, levando seus espetáculos para Portugal, Espanha, Chile, Equador e Uruguai.

Premiado pelos seus espetáculos (SHELL, APCA, dentre outros), o grupo já se apresentou em diversos festivais importantes do país, inclusive os do circuito internacional (Festival de Teatro de Curitiba, de São José do Rio Preto, Londrina, Brasília e Belo Horizonte), bem como realizou temporadas em teatros de notável importância histórica, como o SESC Anchieta, o SESC Pompéia e o SESI Vila Leopoldina (SP) e o Teatro Alterosa (BH).

Serviço

Prazo das inscrições: 22/2 a 10/3

Divulgação dos selecionados: até dia 15/3

Laboratório Prática e Pensamento - Manaus 2019: de 23/3 a 6/4 – sábados e domingos das 14h às 21h e de segunda a sexta das 8h às 13h.

