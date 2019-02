Com nova formação, Joyful Rock Band agita noite do Porão do Alemão

Além da Joyful, a noite do #Porones contará, ainda, com os shows de Rafael Brito, que comandará o happy hour da casa noturna até às 22h | Foto: Divulgação

Manaus - Ao som de muito rock clássico e de “cara” nova, a Joyful Rock Band promete animar a noite desta sexta-feira (15), no Porão do Alemão, zona Oeste de Manaus. Quem quiser chegar cedo para não perder esse super show, a casa noturna abre a partir das 19h.

Formada por Joyce Fernandes (vocalista e guitarrista base), Rodrigo Torres (guitarrista solo) e Osias Torres (contrabaixo), a banda amazonense apresenta a nova formação plugada com “aquisições” nas vozes de Anfremon D’Amazonas (voz principal e guitarras base) e Neto Siqueira (bateria).

Para esta noite, o grupo trará versões para músicas dos Beatles, Gary Moore, Stone Temple Pilots, Pearl Jam e Keane, entre outros hits.

“A nossa banda é bem eclética e com certeza o público vai apreciar o repertório que nós escolhemos. Nos vemos lá”, avisa Joyce Fernandes.

Além da Joyful, a noite do #Porones contará, ainda, com os shows de Rafael Brito, que comandará o happy hour da casa noturna até às 22h. E quem fecha a noite será a Fullgas com o especial as bandas Audioslave Nickelback. Vale a pena conferir o setlist de perto e de quebra, aproveitar as promoções que vão rolar para todos os frequentadores.

Serviço

O quê: Show da Joyful Rock Band

Onde: Avenida Coronel Teixeira, 1.986, São Jorge

Quando: Sexta-feira (15), a partir das 23h

Ingressos: Entrada gratuita para todos das 19h às 21h. Após as 21h, R$ 30 (VIP) e R$ 5 (pista). Aniversariantes

do dia não pagam ingresso.

*Com informações da assessoria

