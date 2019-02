Retorno: procura por vinil cresce em Manaus

A loja Disco Laser, também localizada no Centro de Manaus, vende vinis apenas com a encomenda do cliente | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Antes esquecido, ficou claro que o vinil realmente voltou para ficar. Se com a chegada dos CDs, os LPs viraram praticamente itens raros de colecionador, hoje já é comum comprar um disco em qualquer loja. Esse boom começou lá fora, nos Estados Unidos, e hoje já se repete aqui no Brasil.

Em Manaus não podia ser diferente. O que mais chama a atenção é que o público apaixonado por vinil não atinge apenas à terceira idade, mas vem conquistando cada vez mais a paixão do público jovem, como conta a empresária amazonense Myrella Guimarães, 42, proprietária do Império Sebo e Antiquário, localizado no Centro de Manaus há 12 anos.

“A procura por vinil vem crescendo bastante, inclusive tenho um dado interessante. Os jovens estão buscando muito. Antigamente, eram praticamente procurados apenas por pessoas com mais idade, que já conheciam realmente o conteúdo dos produtos. Os vinis vêm sendo procurados por pessoas de 12 a 15 anos. Hoje mesmo, (ontem) saiu uma menina de 13 anos com um disco da Madonna”, explicou.

O acervo do antiquário é de 200 mil vinis – novos e de segunda mão – com discos de até R$ 1.500, como é o caso do disco do Vivaldo Lima - 70, que retrata o futebol local. Na empresa, além de serem encontradas agulhas que vêm dos Estados Unidos, também pode ser feita a manutenção das vitrolas. O conteúdo musical de discos também pode ser resgatado para um CD com capa personalizada.

“Aqui nós temos o Álbum Branco dos The Beatles, que é uma coisa muito rara que eu trouxe da Alemanha. Como eu morei dois anos lá, trouxe muitos discos importados. Há dois estilos de público: os que gostam de cantores regionais, como os do Pará e do Amazonas, e o brega nacional. Há também aqueles que curtem as músicas do MPB e tropicalismo, como Caetano, Chico Buarque, Gal Costa, etc. Além do público de rock que curte The Beatles, Queen, Black Sabbath”, explicou.

Myrella Guimarães é proprietária do Império Sebo e Antiquário | Foto: Marcely Gomes

Com cinco mil exemplares, o colecionador Alexandre Neves, 35, tem discos raros, como o do Tim Maia, na versão em inglês, que custam no mercado, em média R$ 2 mil. Além de pesquisar o produto em lojas locais, ele também compra o produto na internet.

“O vinil nunca parou de ser consumido. Ele diminuiu muito a intensidade, devido à invenção do CD, mas ele tem tido uma procura maior nos últimos tempos, aparecendo na televisão, em filmes, novelas. Os discos do Tim Maia são os mais caros. Mas o rock em geral e o MPB são bem procurados dentro dessa modalidade”

Sob encomenda

A loja Disco Laser, também localizada no Centro de Manaus, vende vinis apenas com a encomenda do cliente. A justificativa dada pelo gerente da loja, Célio Geber, 44, é que os preços dos produtos novos tiveram elevação no mercado.

“Aqui na loja, até tínhamos uma seção, mas acabamos, pois os preços eram muito elevados. Só para se ter uma ideia, o vinil nacional custa em média, para lojista, R$ 80, sem adição de impostos. Estamos trabalhando com vinil somente por encomenda.

Pesquisa

Com isso, o eBay fez uma pesquisa para entender o comportamento dos brasileiros em relação aos discos. A plataforma de compra e venda é um dos principais meios por onde brasileiros compram seus discos, muito por conta dos preços mais “amigáveis”.

A pesquisa concluiu que o Reggae é o gênero musical mais procurado na área de discos de vinil, enquanto os top 5 artistas são Madonna, Iron Maiden, Roberto Carlos — único brasileiro da lista –, Eric Donaldson e Beatles. Interessante, não?

Além disso, o eBay também revelou que mais de 130 vendedores brasileiros venderam discos na plataforma — uma média semanal de 115 LPs vendidos para compradores de outros países. Dentre os principais compradores estão os Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha e França.

A pesquisa ainda deu a dica de onde comprar, informando quais são os três principais vendedores de disco no Brasil: Spinning Art Music, Good Sound BR Store e Vinil Morte Mp3.

Leia mais:

Coleção de vinis e livros de Joaquim Marinho está à venda em Manaus

Rádio comunitária de Manaus leva informação a ribeirinhos há 30 anos