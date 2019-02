Nasce uma estrela: Raylla do Amazonas emociona no The Voice Kids

Manaus - Depois de emocionar os jurados do The Voice Kids com a canção ‘Por enquanto’, de Renato Russo, e ser aprovada na audição às cegas, na sua primeira apresentação no programa, em janeiro, a amazonense Raylla Araújo,13, de Presidente Figueiredo, emocionou mais uma vez o público na apresentação do último domingo (17), e passou para a próxima fase da competição.

O trio Clara Lima, Tayssa Magalhães e a amazonense, do time de Carlinhos Brown, cantou ‘Minha Felicidade’, de Roberta Campos, que foi tema da abertura da novela ‘Sol Nascente’, da Rede Globo.

A pequena estuda na Escola Estadual Maria Calderaro, em Presidente Figueiredo, e é muito querida pelas pessoas da cidade. Rayla mandou uma mensagem para as crianças que sonham em cantar:

"Sejam perseverantes e nunca desistam dos seus sonhos, porque um dia vocês vão conseguir chegar lá, assim como eu, que sonhei em participar do The Voice Kids e consegui realizar", disse a cantora

“Sempre acreditei no potencial da minha filha”

O EM TEMPO conversou com a mãe de Raylla, a pedagoga Cleudilene de Araújo Santos, 39, que contou um pouco da rotina da menina – Raylla não pode dar entrevistas, devido ao contrato com o programa The Voice Kids.

EM TEMPO – Como estão os preparativos para a próxima apresentação de Raylla?

Cleudilene Araújo —Ela está ensaiando bastante e estou muito confiante e feliz por estar representando bem o Amazonas.

EM TEMPO – O que ela mais gosta de fazer?

C.A. — Ela gosta de ouvir música, cantar e pesquisar novas canções de outros artistas.

EM TEMPO – Como é a relação de Raylla com as pessoas do município de Presidente Figueiredo?

C.A. — Muito boa! São muitas mensagens. Ela tira foto com as pessoas, principalmente com as crianças, e dá autógrafos. É bem legal.

EM TEMPO – Quando ela irá gravar novamente o programa?

C.A. — Ainda não sabemos, mas está preparando para a próxima fase.Sempre acreditei no potencial da minha filha.

Início da música

A mãe de Raylla revelou ainda que a filha tem uma música gravada: ‘Eu te liguei’, que está disponível no seu canal do Youtube e em suas redes sociais. A menina chegou a ser comparada pela mídia com a cantora Vitória Falcão, pelo físico magro, pelos cabelos encaracolados e pelo jeito suave de cantar.

EM TEMPO – Como é a relação da Raylla com a música? Ela canta desde pequena?

C.A.— A Raylla canta desde os dois anos de idade. Com oito anos ela já cantava na igreja da nossa cidade

Na fase das batalhas. | Foto: Luana Davila

EM TEMPO – Como foi a ideia de inscrever a Raylla no programa The Voice Kids?

C.A. — Com nove anos, ganhou o primeiro concurso de música, no ano de 2015. Ainda com nove anos, compôs a sua primeira música. A inscrevi no programa The Voice Kids pela primeira vez nesse mesmo ano, mas ela não foi chamada para entrar no programa. Ano passado, já com doze anos, ganhou o Paneiro Kids, da Rede Amazônica. Depois disso, resolvi inscrevê-la novamente no The Voice Kids e, dessa vez, ela passou.

EM TEMPO – Rayla fez aula de canto?

C.A. — Sim. Faz aula de canto.

EM TEMPO – A senhora achava que ela chegaria tão longe?

C.A. — Sempre acreditei no potencial da minha filha na música, mas não sabia que ela seria a primeira kids do Amazonas a passar para a segunda fase do programa. Para mim é uma felicidade muito grande.

EM TEMPO – Como foi a entrada dela no palco pela primeira vez?

C.A. — Eu estava com ela. Antes dela entrar no palco dei um abraço apertado, desejei sorte e as bênçãos de Deus. E minha filha disse: Deixe comigo!

