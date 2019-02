Tati Zaqui comemora 25 anos com festa do pijama

Para não deixar a data passar em branco, a jovem recebeu amigos e familiares em uma festa do pijama | Foto: Reprodução/Instagram

Foi dia de festa para Tati Zaqui! É que a cantora comemorou a chegada de seus 25 anos na noite desta segunda-feira (18). Para não deixar a data passar em branco, a jovem recebeu amigos e familiares em uma festa do pijama.

Claro que ela iria arrasar no look, não é mesmo? Para isso, Tati escolheu um baby doll de pelúcia e arrancou elogios de seus fãs na internet. Sem deixar o estilo de lado, a funkeira também investiu em uma bota arrasadora. Veja o look:

Veja o look | Foto: Reprodução/Instagram

