Marina Ruy Barbosa fala abertamente sobre polêmica de traição

A atriz falou que sua relação com o colega de cena não passa de parceria profissional | Foto: Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa, apontada com pivô da separação de José Loreto e Débora Nascimento, desmentiu boatos em conversa com Leo Dias (Fofocalizando). A atriz falou que sua relação com o colega de cena não passa de parceria profissional e esclareceu fatos sobre a festa de elenco em sua casa.

"Eu amo meu marido e sou muito feliz no casamento", escreveu em mensagem ao jornalista. Por ligação ao apresentador, Marina também desmentiu a informação de que, na comemoração dos atores da novela que aconteceria em sua residência, não poderiam entrar cônjuges ou namoradas.

Leia mais:

Ex-esposa de Wesley Safadão processa e pede indenização milionária

Ludmilla posa só de sutiã e mostra ´um olho no peixe, outro no gato´