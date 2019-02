Bloco 'Oi Sumidas' reabrirá All Night Pub com atração nacional

(Foto Ilustrativa) Bloco Oi Sumidas acontece na quinta-feira | Foto: Divulgação

Manaus -Nessa quinta-feira (21), a partir das 22 horas, será realizado o “Bloco Oi Sumidas” com a atração nacional Kevin O Chris. O local da festa será no All Night Pub, localizado na avenida Efigênio Salles, 2085, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.



O evento também marca a reabertura da casa de festa após a reforma para melhorias. Além da atração nacional, a dupla sertaneja João Vitor e Rodrigo, John Veiga e Dj Italo também animarão o bloco.

“Esse evento será um sucesso, pois a música 'Vamos pra Gaiola' do Kevin O Chris está em alta. Inclusive, todas as rádios estão tocando-a”, frisa Moisés Resende, um dos organizadores.

Ingressos

Os ingressos estão no 2º lote e podem ser comprados no All Night Pub, Salomé Bar e Edmilson Lanches. Na pista, mulheres pagam R$ 60,00 e homens, R$ 80,00. Para aqueles que preferem o ingresso VIP, o valor está a R$ 100,00.

O Bloco “Oi Sumidas” está em sua segunda edição. No ano passado, a primeira edição foi um sucesso, mas em outra casa noturna. Esse ano, os organizadores esperam repetir e até aumentar a dose. "A casa estava cheia e o evento foi um sucesso de público. Esperamos repedir a dose e quem sabe aumentá-la nesta quinta, agora no All Night", disse Resende.



A música “Vamos pra Gaiola” de Kevin O Chris em parceria com FP do Trem Bala ganhou notoriedade depois que o jogador de futebol Neymar Jr gravou um stories com a música e até outro jogador, Dani Alves, soltou a voz com essa canção na festa de aniversário do craque realizada no início do mês.

