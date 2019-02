Musical 'O Rei Leão' chega ao Teatro Amazonas em março

O espetáculo une cenas da animação da Disney com o musical da Broadway, que está em cartaz em Nova Iorque desde julho de 1997 | Foto: Divulgação

Manaus - Um dos maiores clássicos dos estúdios Disney retorna às telas dos cinemas no remake mais aguardado do ano. Mas, na capital amazonense, os fãs de “O Rei Leão” podem antecipar as emoções e conferir de perto a versão teatral do filme. Nos dias 1 e 2 de março, o Teatro Amazonas recebe o espetáculo protagonizado pela companhia de dança de Roraima, JM Jazz Studio. Os ingressos já estão disponíveis no site de vendas da Alô Ingressos e na bilheteria do teatro.

O espetáculo une cenas da animação da Disney com o musical da Broadway, que está em cartaz em Nova Iorque desde julho de 1997. Ao todo, sobem ao palco 55 bailarinos roraimenses. As coreografias são dirigidas pelo professor, bailarino e coreógrafo Joandson Marques.

O espetáculo é indicado para toda a família e tem duração de 2 horas | Foto: Divulgação

O musical, dividido em dois atos, narra a história de Simba, príncipe dos leões africanos e herdeiro ao trono que depois de ter o pai assassinado pelo próprio tio (Scar) é forçado ao exílio, por acreditar ser o responsável pela morte do pai, o rei Mufasa. Longe da família ele conhece Timão e Pumba que ensinam a ele sobre a filosofia de vida, “Hakuna Matata”. Enquanto cresce na floresta, Simba percebe que precisa regressar, recuperar o trono e se tornar Rei.

O espetáculo é indicado para toda a família e tem duração de 2 horas. Em Manaus será apresentado em três sessões: No dia 1 de março, às 20h; e no dia 2 de março, às 16h e às 20h. As entradas, no valor de R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), já estão à venda nos postos da Alô Ingressos no Amazonas Shopping e Manauara Shopping ou pela versão digital: www.aloingressos.com.br . Os ingressos também estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas.



O Rei Leão

O filme épico lançado em 1994 é baseado em partes da obra Hamlet, de William Shakeaspeare, e fala sobre o ciclo da vida, um ciclo sem fim, trazendo lições e mensagens que ultrapassam gerações. O live-action de O Rei Leão será a terceira produção a ir para os cinemas em 2019, após de Dumbo de Tim Burton, em março, e Aladdin, de Guy Ritchie, em maio.

A companhia de dança já é conhecida por encenar clássicos da Disney | Foto: Divulgação

JM Jazz Studio de Dança

Criada há 8 anos, a JM Jazz Studio é um espaço de dança e terapias corporais comprometido em transmitir caminhos de iniciação aos conceitos e práticas da arte, além de bem-estar e qualidade de vida através do movimento, seguindo não apenas as características em recreação e lazer, mas no auxílio ao desenvolvimento social, motor, intelectual e lúdico.

A companhia de dança já é conhecida por encenar clássicos da Disney. Em setembro, eles apresentaram o musical “Malévola”, baseado no conto “A Bela Adormecida”, de Charles Perrault.

*Com informações da assessoria

