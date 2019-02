Grandes nomes do forró amazonense agitam esta quinta

Quem quiser comemorar seu aniversário durante o evento, pode fazer a reservas | Foto: Divulgação

Manaus - Quatro atrações vão agitar o "Forró do Netão" nesta quinta-feira (21). O cantor Felipe Salles e as bandas Gang do Forró, Meu Xodó e Ostenttação do Forró foram os escolhidos da vez para fazer o público dançar agarradinho a noite toda.

A festa do Kangalha, que começa ás 22h, ainda terá uma promoção especial de bebida: o combo da vodka Eternity será em dobro até às 00h.

A portaria da casa que está na Avenida do Turismo, nº 5225, no Tarumã, fica liberada até 00h, depois o ingresso passa a custar R$ 20. A taxa da ‘rolha’ (entrada com uma garrafa de Whisky ou Vodka de até 1L) terá o preço promocional de R$ 30 até esse mesmo horário. Quem quiser comemorar seu aniversário durante o evento, pode fazer a reserva pelos telefones (92) 98169-7618 ou 99154-4664.

Serviço

O quê: Forró do Netão com Gang do Forró, Meu Xodó, Felipe Salles e Ostenttação do Forró

Quando: 21/02 (quinta-feira)

Quanto: Entrada liberada até 00h, após R$20

Onde: Kangalha (antigo Tom Biz) - Av. do Turismo, nº 5225 – Tarumã – Zona Oeste

Horário: 22h

Informações e Reservas: (92) 99154-4664

