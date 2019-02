Luisa Mell é ameaçada de morte após resgate histórico

Luisa Mell passou por momentos de tensão na última terça-feira (19), enquanto trabalhava no resgate de mais de 1,7 mil animais de um canil em Piedade, no interior de São Paulo, acusado de maus-tratos.

A apresentadora usou seu perfil no Instagram para relatar que foi ameaçada de morte e precisou pedir ajuda da Polícia Militar.

A ativista chegou a registrar o momento em que viaturas escoltaram seu carro após a tentativa de invasão a um dos abrigos preparados para receber parte dos animais resgatados do canil.

