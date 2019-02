‘Encontro com a Amazonas Band’ terá apresentação descontraída

Manaus - Neste domingo (24), às 11h, o Teatro Amazonas abre as portas para o “Encontro com a Amazonas Band”. A apresentação seguirá o formato de “Concertos para Juventude”, com uma apresentação mais descontraída e espaço para conversas com o público, sobre as obras apresentadas e sobre o trabalho dos músicos. O evento tem entrada gratuita.

O projeto “Concertos para Juventude” começou a ser executado pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) no último domingo (17), com a apresentação da Amazonas Filarmônica. A proposta, de acordo com o secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, é aproximar o público dos eventos culturais, facilitando o acesso e permitindo que conheçam um pouco mais sobre como as produções são feitas e o trabalho incansável dos artistas.

No evento de domingo, a Amazonas Band irá dialogar com a plateia durante o intervalo das apresentações, para falar sobre música popular, jazz e os outros ritmos tocados pelo conjunto. O maestro titular do grupo, Rui Carvalho, ressalta que o concerto é para a toda a família.

“Queremos que o público realmente interaja conosco e, para isso, disponibilizaremos um microfone para que façam perguntas sobre o nosso trabalho. Na ocasião, explicarei sobre os diversos gêneros, estilos e ritmos e a diferença entre eles. Dentro disso, vamos abordar as músicas do jazz contemporâneo, jazz latino e clássicos do samba”, destaca o maestro.

O repertório irá contar com obras de Bob Mintzer, Luiz Bandeira, Tom Jobim e Vinicius de Moraes, Luiz Bandeira, Daniel Barry, Niltinho e Haroldo Lobo. O concerto também marca a abertura da temporada 2019 para a Amazonas Band.

“É sempre uma honra receber o público manauara e estamos muito felizes de poder conversar e fazer com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e as obras que estudamos. Esperamos todos no Teatro Amazonas”, diz Rui Carvalho.

Confira o programa do concerto:In the 80’sBob MintzerChega de saudade Tom Jobim/Vinicius de Moraes Arranjo: Rui Carvalho Que bonito é Luiz Bandeira Arranjo: maestro Branco The Mighty Urubamba Daniel BarryTristeza Haroldo Lobo/ Niltinho Arranjo: Rui Carvalho

Serviço: "Encontro com a Amazonas Band", no Teatro Amazonas

Data/Hora: 24 de fevereiro, domingo, às 11h

Local: Teatro Amazonas – Av. Eduardo Ribeiro, Centro

Entrada: Gratuita Classificação: Livre

