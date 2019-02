Plateia de olhos vendados?'Relicário' estreia no Ateliê 23 nesta sexta

Manaus - Encerrando a programação dos espetáculos do mês de fevereiro da Ocupação 23, projeto contemplado pelo edital Conexões Culturais 2017, da Prefeitura de Manaus, estreia, nesta sexta-feira (22), às 20h, no Ateliê 23, situado na rua Tapajós, 166, Centro, o experimento cênico “Relicário”. Serão duas sessões, de 20 minutos cada, com vagas disponibilizadas gratuitamente ao público.

O espetáculo permitirá ao público uma experiência sensorial, com os olhos vendados. Segundo a diretora do espetáculo, Isabela Catão, a experiência com os olhos vendados convidará o espectador a potencializar outros sentidos e possibilidades da arte, assim como, aguçar a imaginação.

“Relicário é uma experiência sensorial onde você entra nesse universo conosco de olhos vendados, potencializando nossos outros sentidos, convidando-o a explorar junto a nós, outras possibilidades do seu corpo, tornando palpável, sonoro e fragrante nosso diálogo. Em meio a isso, falamos sobre o tempo, sobre fazer valer a pena os minutos que nos restam e como a gente descobre a melhor maneira de fazê-lo, trazendo a sensação que esse estado produz”, ressaltou Catão.

O experimento cênico terá duas sessões, com 20 minutos cada, com classificação de 14 anos. Cada sessão comportará até doze pessoas, que serão selecionadas por ordem de chegada. A programação da Ocupação 23 acontecerá até maio deste ano.

Serviço

O quê: Experimento cênico “Relicário”

Quando: Nesta sexta-feira, 22/2, às 20h.

Onde: Ateliê 23, rua Tapajós, 166, Centro

Valor: Gratuito

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cultura divulga projetos aprovados para o programa ‘Espaço Aberto’

Fonoaudiólogas realizam workshop de voz para cantores e amadores