Manaus recebe A Mula, A morte te dá parabéns e Sai de Baixo no cinema

Manaus - Com Oscar batendo à porta, nada melhor que ir ao cinema e poder assistir alguns filmes que devem concorrer ao maior prêmio da sétima Arte. Nesta quinta-feira (21), quatro filmes estrearam em Manaus, com produção de grandes estrelas como Clint Eastwood e Bradley Cooper em "A Mula". Além deste, o longa do "Sai de Baixo", que foi um programa de TV dos anos 1990, a sequência de "A morte te dá parabéns 2" e ainda um amor impossível e um tempo impossível de "Guerra Fria".

A Mula

Sinopse: Drama acompanha a história de Leo Sharp, sujeito que coleciona uma série de honras que vão desde de prêmios por seus trabalhos como paisagista e decorador até o reconhecimento por ter lutado contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, foi aos 90 anos que conquistou algo surpreendente: ele foi preso por portar o equivalente a três milhões de dólares em cocaína no seu carro, uma picape velha, no Michigan. Sharp era o líder do Sinaloa, um cartel de drogas no México e foi sentenciado à três anos de cadeia.

Horários



Cinépolis Shopping Ponta Negra – 14h00, 16h40, 19h20, 22h00 (Legendado)

Kinoplex Amazonas Shopping – 16h30, 21h10 (Dublado)

Playarte Manauara Shopping – 13h10, 15h50, 18h40, 21h20 (Legendado)

Sai de Baixo

Sinopse: Depois de uma longa temporada na prisão, Caco Antibes volta ao Largo do Arouche para descobrir que todos estão mais falidos do que nunca. A família foi despejada do apartamento e, como se não bastasse, está morando de favor com o porteiro Ribamar. Como algumas coisas nunca mudam, não demorou muito até Caco meter a família inteira em uma nova roubada. Ao lado de Magda, Ribamar, Vavá, Cassandra e Cibalena, o trambique dessa vez será a nível internacional e ninguém vai querer ficar de fora desse esquema.

Horários

Centerplex Shopping Grande Circular – 16h00, 17h45, 19h45, 21h45

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 15h20, 16h20, 17h30, 18h10, 19h30, 20h10, 21h40, 22h10

Cinépolis Millenium Shopping – 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 19h15, 20h00, 21h15, 22h00

Cinépolis Manaus Plaza Shopping – 14h50, 15h20, 16h50, 17h20, 18h40, 19h20, 20h40, 21h30

Cinemark Studio 5 – 14h00, 15h30, 16h00, 17h40, 18h10, 19h50, 20h20

Kinoplex Amazonas Shopping – 14h40, 16h40, 18h40, 20h40

UCI Sumaúma Park Shopping – 13h05, 15h05, 17h05, 19h05, 21h05

A morte te dá parabéns 2

Sinopse: Dois anos após reviver o dia de sua morte várias vezes, Tree acredita estar finalmente livre desse pesadelo até que se vê novamente no meio de um loop. Mas dessa vez, tudo está diferente, o assassino é outro e os alvos também. Além de se preocupar em salvar a sua própria vida, Tree terá que salvar a vida de seus amigos e do seu namorado Carter na tentativa de acabar com isso de uma vez por todas.





Horários

Centerplex Shopping Grande Circular – 14h00, 17h00, 19h15, 21h30 (Dublado)

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 15h00, 17h20, 19h40, 21h50 (Legendado) / 14h20, 16h30, 18h40, 20h50 (Dublado)

Cinépolis Millenium Shopping – 21h30 (Legendado) / 14h30, 15h15, 16h45, 17h30, 19h00, 19h45, 22h10 (Dublado)

Cinépolis Manaus Plaza Shopping – 14h10, 15h30, 16h20, 17h40, 18h30, 19h50, 20h50, 22h00 (Dublado)

Cinemark Studio 5 – 13h40, 16h30, 17h10, 19h00, 19h35, 21h25, 22h00 (Dublado)

Kinoplex Amazonas Shopping – 14h50, 17h00, 19h10, 21h20 (Dublado)

Playarte Manauara Shopping – 17h20, 21h45 (Legendado) / 14h00, 16h15, 18h30, 19h30, 20h45 (Dublado)

UCI Sumaúma Park Shopping – 13h30, 15h45, 18h00, 20h15, 22h30 (Dublado)

Guerra Fria

Sinopse: Filme conta uma história apaixonada e improvável entre duas pessoas que se encontram em uma época dividida. Durante a Guerra Fria, entre a Polônia stalinista e a Paris boêmia dos anos 50, um músico amante da liberdade e uma jovem cantora com histórias e temperamentos distintos vivem um amor impossível em um tempo impossível.

Horários

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 13h50 (sábado e domingo), 18h20 (segunda a sexta-feira)

