Concerto, exposição e carnaval agitam Manaus neste fim de semana

Manaus - A Secretaria de Estado de Cultura (SEC) terá uma programação variada para este fim de semana. A agenda, que inicia nesta sexta-feira (22), inclui concerto com a Amazonas Band, exposição e programação carnavalesca para a família inteira. Confira:

Nesta sexta-feira, o Centro Estadual de Convivência do Idoso (rua Wilkens de Mato, bairro Nossa Senhora Aparecida) terá a tradicional “Tarde Dançante”, que costuma reunir cerca de 600 pessoas. O evento, que inicia às 14h e segue até às 19h, também contará com o lançamento do CD do cantor ‘’Mário Mil Grau’’ e participação de vários cantores, como Raif Batista, Athayde Muller, Ray Coelhinha do Arrocha e outros convidados.

“Variamos muito entre bolero, forró, brega, entre outros ritmos, mas sempre com esse intuito de fazer com que interajam e se divirtam”, explica um dos coordenadores do Centro, Fábio Leite.

A “Tarde Dançante” tem entrada gratuita.

Ainda na sexta, os centros estaduais de convivência Magdalena Arce Daou (avenida Brasil, Santo Antônio) e Padre Pedro Vignola (rua Gandú, 119, Cidade Nova) terão o Carnaval da Família, das 14h às 19h.

"O Carnaval de Família é realizado todos os anos, com o objetivo de promover o entretenimento, fomentar a cultura com vista à promoção do fortalecimento dos vínculos comunitários”, destaca a diretora do centro Padre Pedro Vignola, Graça Anselmo.

O Centro Padre Pedro Vignola terá a bateria da Escola de Samba do Alvorada e desfile de fantasias infantil e da melhor idade. Já no Centro Magdalena Arce Daou, tem baile de carnaval infantil, apresentação das escolas de samba Vila da Barra e Dragões do Império, entre outras atrações. A entrada é gratuita.

A peça “Fim de Partida” também faz parte da programação desta sexta-feira, no Centro Cultural Usina Chaminé, a partir das 19h. O enredo se passa em um universo pós-guerra, com quatro pessoas tentando sobreviver em meio a escassez de alimentos e ao desgaste nas relações interpessoais. A entrada custa apenas R$ 10 (R$ 5 meia) e a classificação indicativa é de 16 anos.

Sábado (23)

No sábado, a Casa das Artes (rua José Clemente, 564, Centro) recebe a exposição fotográfica “Alegria à Flor da Pele”, que fica no local até o dia 26 de abril. Com fotografias de Carlos Navarro, Selma Maia, Cleomir Santos e Tácio Melo, a mostra reúne registros dos carnavais de rua de Manaus.

O horário de visitação da Casa das Artes é de terça-feira a domingo, das 15h às 21h. A classificação da exposição é de 16 anos.

Às 18h, o Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandú, 119, Cidade Nova) recebe mais uma apresentação do espetáculo teatral de humor “Imprevistos”, com entrada gratuita. Apresentado pela companhia “Maior Palha”, o show usa improviso teatral para criar esquetes e o público participa diretamente dando frases, profissões, nomes de livros e séries, que servem como inspiração para os atores criarem cenas.

Domingo (24)

No domingo, no Teatro Amazonas, às 11h, terá o “Encontro com a Amazonas Band”, com entrada gratuita. No mesmo formato de “Concertos para Juventude”, o evento contará com uma apresentação descontraída e espaço para conversas com o público, sobre as obras apresentadas e sobre o trabalho dos músicos.

O maestro titular da Amazonas Band, Rui Carvalho, adianta que serão apresentadas canções de jazz contemporâneo e músicas latinas, além de clássicos do samba. A entrada é gratuita.

Também no domingo, no Teatro Amazonas, a partir das 19h , será realizado o espetáculo "Melancolia’’, com repertório francês de cravo, apresentado por Átila de Paula. As obras passam pelo auge e decadência do instrumento, exprimindo o caráter melancólico que se destaca na música francesa. A entrada será gratuita.

*Com informações da assessoria.

