Filha de Alexandre Frota completa 12 dias e fotos são divulgadas

Em sua conta no Instagram, Fabi compartilhou com os seguidores alguns cliques do ensaio fotográfico | Foto: Divulgação

Bella Frota completou 12 dias de vida e já ganhou seu primeiro ensaio fotográfico. A filha do político Alexandre Frota e da modelo Fabi Frota fez o ensaio New Born, que é feito logo nos primeiros dias de vida da criança.

Em sua conta no Instagram, Fabi compartilhou com os seguidores alguns cliques do ensaio fotográfico.

"Hoje completa 12 dias que meu coração não cabe no peito de tanto AMOR. Ela chegou, me tirou da rotina completamente, mas estou amando me dedicar totalmente para meu biscoitinho... Logo tudo volta ao normal, mas agora sou dela, 100% amor de mãe é a melhor coisa do mundo. Obrigada Deus por me abençoar com o presente mais lindo da minha vida", escreveu a morena na legenda da publicação.

