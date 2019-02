Anitta lança clipe ousado com coreografia sensual e biquíni de crochê

A música é cantada em três idiomas: inglês, espanhol e português | Foto: Reprodução/Instagram

Anitta lançou o clipe de "Bola Rebola" e quebrou a internet! Além da cantora, a produção do Tropkillaz conta com as participações de J Balvin e MC Zaac.

O clipe é ousadíssimo. Nas imagens, Anitta surge bem à vontade com um biquíni de crochê e rebolando bastante. A música é cantada em três idiomas: inglês, espanhol e português.

Veja o vídeo:

| Autor: Tropkillaz, J Balvin, Anitta - Bola Rebola ft. MC Zaac

