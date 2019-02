Banda Sonora realiza tributo ao Kiss nesta sexta no Porão do Alemão

O quarteto se vestirá como os integrantes originais do Kiss | Foto: Divulgação

Manaus - Para celebrar os 45 anos do álbum de estreia do Kiss, a banda amazonense Sonora fará um passeio pelos principais sucessos do disco em um tributo na noite desta sexta-feira (22). O show acontece a partir das 23h, no Porão do Alemão, localizado na Estrada da Ponta Negra, São Jorge, zona Oeste de Manaus.

Lançado em 1974, o álbum conta com algumas das músicas mais importantes da banda de hard rock como “Strutter”, “Deuce” e “Black Diamond” que farão parte do repertório da Sonora.

Além dessas canções, o set list preparado pela banda contará com os hits “Detroit Rock City”, “Rock’ n Roll All Night”, “Psycho Circus” e “Forever”, entre outros.

Para o tributo, o grupo será formado por Neto Müller (batera), Raonny Oliveira (guitarra/vocais), Diego Paiva (baixo/vocais) e Geraldo Garcia (guitarra/vocais). O quarteto se vestirá como os integrantes originais do Kiss.

O cantor Fábio Aguiar será encarregado pelo happy hour e a banda Rockaholics fechará a noite do #porones. A casa noturna abre a partir das 19h.

*Com informações da assessoria

