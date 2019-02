Sambakiss e Samba de Quintal são as atrações do "Coronel" em Manaus

A festa inicia às 21h e mulheres não pagam até às 23 | Foto: Divulgação

Manaus - A Roda de Samba “Quem me viu, mentiu” (Rua Japurá, 676, Centro), em parceria com o Pagode do Coronel promove nesta sexta-feira (22), mais uma rodada de muito samba e pagode. O local que já sucesso proporcionará ao público mais um show de samba e pagode. E quem fará as honras da casa, serão os grupos Sambakiss e Samba de Quintal.

As atrações, já conhecidas pelos frequentadores da casa, assumem o compromisso em tocar os sucessos mais apreciados pelos amantes do ritmo. Entre os sucessos que compõem o set list, estão músicas de: Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Revelação e outros.

A festa inicia às 21h e mulheres não pagam até às 23h. A entrada custa R$15 preço único e tem promoção nas redes sociais da roda de samba. Homens e mulheres que colocarem os nomes na lista vip disponível no Instagram @quemmeviumentiu01, não pagam ingressos até às 22h. Maiores informações: 99165-3111.

*Com informações da assessoria

