Prefeitura divulga horário do Museu da Cidade durante o Carnaval

Manaus - Em razão do período carnavalesco, que inicia oficialmente neste primeiro fim de semana de março, a Prefeitura de Manaus divulgou os dias e horários de funcionamento do Museu da Cidade de Manaus, localizado no Centro Histórico da Cidade.

A partir do calendário da folia momesca, o Museu da Cidade funcionará normalmente no sábado (2), e no domingo (3). Já na segunda-feira (4), durante o ponto facultativo, e terça-feira (5), feriado oficial de Carnaval, o Museu estará fechado para visitas.

O Museu reabre para visitação na quarta-feira (6), a partir das 13h até às 17h. Vale ressaltar que a última entrada para visitação acontece às 16h20.

O Museu da Cidade de Manaus está localizado no Paço da Liberdade, na rua Gabriel Salgado, no Centro Histórico de Manaus, em frente à Praça Dom Pedro II. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 9h às 17h (com última entrada às 16h20), com entrada gratuita.

Inaugurado no aniversário de 349 anos de Manaus, em 2018, o projeto que mostra a identidade do povo manauara por meio de cores, caras, etnias, história e muita tecnologia, é contado pelas mãos, olhar e ideias de Marcello Dantas, produtor e diretor artístico que assina a exposição permanente “A Cidade de Manaus: história, gente e cultura”. Dantas é considerado um dos mais importantes curadores do país, tendo participado de respeitados projetos de museus no Brasil e no mundo.

Sobre o Museu

O projeto museográfico foi realizado pela empresa Magnetoscópio e conta com todo um aparato tecnológico, projetado para a exposição permanente, que conta a história de Manaus de forma lúdica e interativa. Além dos monitores para auxiliar na visitação, o Museu da Cidade de Manaus disponibiliza um aplicativo em que o visitante encontra todo o conteúdo do espaço físico e também conteúdo interativo, como vídeos e receitas.

Escolas e grupos de turistas que queiram agendar visita podem entrar em contato nos seguintes telefones: 3622-4991, e no WhatsApp 98822-4497.

*Com informações da assessoria.

