Em vídeo nostálgico, Scheila Carvalho relembra dança do 'É o Tchan'

Na manhã desta terça-feira (26), a dançarina Scheila Carvalho voltou a fazer a alegria dos fãs. É que a morena postou um vídeo em seu perfil no Instagram onde aparece dançando um dos hits do grupo É o Tchan.

"Momento nostalgia. Nesta época sonhava em ser dançarina do Tchan. Quando apareciam na TV, eu corria para ver e dançar junto", contou ela. Na época em que o Melô do Tchan foi lançado, as dançarinas do grupo era Débora Brasil e Carla Perez.

