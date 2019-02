Quer dançar ou interpretar? Ocupação 23 oferece oficinas em Manaus

Equipe do projeto em cena | Foto: Reprodução





Manaus - O calendário do projeto “Ocupação 23”, contemplado pelo Edital de Conexões Culturais 2017 da Prefeitura de Manaus, continua no mês de março com a apresentação de novos espetáculos e oficinas de interpretação e danças urbanas. Todas as atividades do projeto acontecerão na sede do Ateliê 23, localizado na rua Tapajós, 166, Centro.

De 1° a 8 de março, o Ateliê 23 apresentará o espetáculo de dança-teatro “Janta”, com classificação de 14 anos. A produção é inspirada na relação que o ser humano constrói com a memória do que o alimentou durante sua trajetória de vida, como ressaltou o diretor do espetáculo, Taciano Soares.

“Literal e metaforicamente, o espetáculo traz, a partir da família e/ou do encontro familiar, como o ato de jantar, questões inerentes a todos nós. Ironicamente, a metáfora da janta se torna um vomitar, um desabafo”, explicou Soares.

A programação de espetáculos segue durante o mês de março com a encenação da obra “Sobre a adorável sensação de sermos inúteis”, que será exibida nos dias 15 e 22/3. O espetáculo convida o espectador a visualizar sentimentos cotidianos que, aparentemente todos compartilham, mostrando que entre uma dor ou outra, há espaço também para enaltecer vitórias.

Já na última sexta-feira do mês de março, 29/3, será a vez do espetáculo “Alice Músculo +2”, com classificação de 16 anos. A obra contará uma trajetória através do universo infantil sobre a lenda do boto.

Oficinas

Em março, a Ocupação 23 realizará a oficina de Interpretação com os instrutores Taciano Soares, Laury Gitana, Isabela Catão, Daniel Braz, Eric Lima e Jean Palladino, com carga horária de 24h. As aulas serão realizadas as terças e quintas, respectivamente nos dias 12, 14, 19, 21 ,26, 28/3 e 2 e 4/4. As inscrições podem ser realizadas pelo link .

O projeto realizará, ainda, a oficina de Danças Urbanas, com instrução de Geffiter Garcia. As aulas acontecerão aos sábados e domingos, respectivamente nos dias 9, 10, 16 e 17/3, das 14h às 17h. A oficina tem carga horária de 12h e as inscrições para participar podem ser realizadas pelo link .

Cine Ateliê

Com o tema “Transexualidade em cena”, o Ateliê 23 exibirá, nos dias 13 e 27/3, das 19h às 21h, o filme “Maria”, com classificação de 12 anos. “Maria” retrata a história de Maria Moraes e seus processos de resistência enquanto travesti na cidade de Manaus. O documentário referenda as pesquisas em direito à cidade, conflitos urbanos e discriminação por endereço em abordagem conjunta à poética da personagem que também é roteirista junto com Elen Linth no projeto.

Exposição

Paralelo às atividades do projeto “Ocupação 23” está sendo realizada a exposição fotográfica “Composição e registro da cena artística de Manaus”, com 19 obras de oito fotógrafos amazonenses que registraram, nos últimos cinco anos, produções cênicas locais.

“A exposição é um convite para as pessoas que apreciam as artes cênicas da cidade, poderem ver a diversidade das produções cênicas locais e, ainda, divulgar o trabalho de fotógrafos da cidade. Está sendo muito gratificante receber o prestígio e perceber a interação do público não só com a exposição, mas em todas as atividades que o projeto Ocupação 23 vem realizando”, concluiu Taciano.

