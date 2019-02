Amazonense vence batalha e ocupa uma das cadeiras do The Four Brasil

Em sua primeira apresentação para os jurados, Santaella interpretou uma canção da banda americana de blues-rock Alabama Shakes | Foto: divulgação





Manaus - O cantor amazonense Matheus Santaella, de 21 anos, estreou nesta quarta (27), no programa The Four Brasil, reality musical apresentado por Xuxa Meneghel na TV Record e já conquistou uma cadeira entre os finalistas. Ele desafiou o cantor goiano Manso, o último remanescente da formação original da estreia do programa no início de fevereiro.

“Estou muito feliz de estar aqui e poder representar o Norte do Brasil. Artistas que, como eu, batalham por suas carreiras todos os dias”, afirmou Santaella, após a vitória.

Em sua primeira apresentação para os jurados, Santaella interpretou uma canção da banda americana de blues-rock, Alabama Shakes, “Don’t Wanna Fight”. E impressionou os jurados – João Marcello Bôscoli, Leo Chaves e Aline Wirley (ex-Rouge) – principalmente pelo alcance de sua tessitura vocal, atingindo notas mais agudas. “Excelente o que você fez aqui. Segurar as notas como no falsete, tem que conhecer do negócio. Mandou muito bem!”, disse Leo Chaves.

“Cantar no falsete ao vivo não é fácil. É uma região que no estúdio você tá protegido, mas na plateia, ao vivo, é pra pouca gente.”, destacou João Marcelo Bôscoli.

O cantor ganhou o direito de desafiar um dos ocupantes das cadeiras de finalistas. Naquela altura do programa, apenas dois estavam disponíveis para a batalha: a carioca Nega, que havia conquistado uma cadeira no episódio anterior, e o goiano Manso, que estava lá desde o início do programa.

Santaella, então, optou por Manso. No desafio, o goiano cantou a música Laranja, de Maria Gadú, enquanto o amazonense interpretou o sucesso do canadense The Weeknd, “Earned It”, que fez parte da trilha sonora do filme “50 Tons de Cinza”.



Pelo formato do programa, a decisão das batalhas fica nas mãos do público presente ao estúdio que, neste caso, deu ao cantor amazonense desafiante um percentual de 77,6% contra 22,4%.



Agora, Santaella ocupa uma das quatro cadeiras de finalista do The Four Brasil e defende sua posição no próximo episódio do reality, no dia 6 de março, quarta-feira. E quer contar com a torcida de sua terra natal.

“Espero que as pessoas de Manaus acompanhem o programa, torçam por mim e enviem toda a energia positiva para que eu possa continuar aqui e chegar até a final”, disse.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Funk e sertanejo agitam a noite manauara nesta sexta