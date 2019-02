Exposição 'Segredos da Mata' revela cotidiano do caboclo amazonense

Manaus - O cotidiano amazônico pode ser conferido nas 11 telas do artista plástico Noleto, cuja exposição foi aberta nesta quarta-feira (27) no Espaço da Cidadania Ambiental (Ecam), nas dependências do Manauara Shopping, em Adrianópolis, na Zona Centro-Sul.

“Eu me inspiro na mata, no interior, e em uma das minhas passagens por estes lugares, visitei uma criação de jabutis. Foi aí que eu me inspirei para começar a pintar os quadros que estão aqui hoje”, declara Noleto, autor das obras que compõem a Exposição “Segredos da Mata”.

O artista, autodidata, desde criança se interessa pela arte e sempre teve a Amazônia como inspiração principal para seus trabalhos. “Na sala de aula eu já rabiscava, desenhava paisagens que eu admirava, o cotidiano na mata. Porém, nunca recebi incentivo dos meus pais. Eles me brigavam quando eu começava a desenhar”, relata Noleto.

A exposição, planejada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), foi viabilizada graças ao apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), da Coordenadoria Ocas do Conhecimento Ambiental e da Vara Especializada do Meio Ambiente e de Questões Ambientais (Vemaqa).

Para o diretor do departamento de Economia Solidária e Criativa da Semtepi, Virgílio Melo, essa iniciativa é considerada um espaço de oportunidades para artistas como Noleto. “É gratificante ajudar o artista amazonense a mostrar seu trabalho. Aqui por exemplo, é possível ver 11 das inúmeras obras produzidas pelo Noleto. Então, essa ação da secretaria, incentiva outros artistas a produzirem novas obras”, salienta Melo.

Ireide Cunha, gestora do Ecam, ressalta que será feita uma programação para visita de alunos da rede municipal de ensino à exposição. “Nós possuímos um grupo fixo de alunos da Semed, que frequentam espaços de atividades socioambientais e essas crianças virão até aqui. Além disso, também vamos organizar a vinda de outros alunos da rede, para que também possam prestigiar o trabalho do artista”, disse a gestora.

A exposição é gratuita, aberta ao público em geral e ficará aberta até o dia 26 de março, de segunda à sexta-feira, das 10h às 22h, no mezanino do Manauara Shopping, situado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, Adrianópolis.

