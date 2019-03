Escolas do Grupo Especial de Manaus estão preparadas para o desfile

Manaus - As escolas de samba do Grupo Especial de Manaus ganham destaque neste sábado (2), no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), na última noite de desfiles do Carnaval do Amazonas 2019. No total, oito escolas se apresentarão na avenida, a partir das 20h. No domingo (3) e na segunda (4), a Secretaria de Estado de Cultura (SEC) promove o Concurso de Fantasias e programação carnavalesca nos bairros. Confira:

Desfiles

Dando início à programação, a Escola de Samba Primos da Ilha se apresenta às 20h, defendendo o enredo “Não queremos aceitação, queremos respeito! Se quer falar de cura, cure seu preconceito!”, com ênfase ao movimento LGBTQ.

Às 21h20, será a vez da Escola de Samba Andanças de Cigano. Neste ano, a agremiação apresenta o enredo “Um sonho de ser milionário”, que exalta a coragem necessária para ganhar o que se pretende, por meio de apostas e iniciativas.

Em seguida, às 22h40, a Vitória Régia entra na passarela do samba com o tema “Tinta nas veias, a verdade nas mãos: na crítica de Calderaro, 70 anos a voz de uma canção”, uma homenagem à Rede Calderaro de Comunicação.

A Escola de Samba Vila da Barra será a quarta a desfilar, iniciando sua apresentação meia-noite. Neste ano, a agremiação apresenta o enredo “Azul e amarelo são as cores do meu amuleto, emociona Vila porque hoje a sorte está do seu lado”, que apresentará um desfile em busca da tão sonhada sorte.

Logo após, será a vez da agremiação Reino Unido da Liberdade, que entrará na avenida às 1h20, com o tema “Tambores, crenças e costumes Afro-Brasileiros. A benção mãe Zumira”, comemorando os 30 anos do samba-enredo que homenageia a cultura africana que ajudou a compor a identidade do país.

Às 2h40, a Unidos do Alvorada entra na avenida, com o tema “All-in – Copag pra ver. Na passarela do samba a Alvorada dá as cartas”, que retrata a história do baralho no Brasil e a história da Copag.

Na sequência, a escola de samba A Grande Família se apresenta às 4h, defendendo o enredo “Eu só quero ser feliz”, que fala sobre a felicidade em diferentes vertentes.

Fechando a última noite de desfile das escolas de samba do grupo especial, a Mocidade Independente de Aparecida se apresentará às 5h20.

A agremiação defenderá a cultura paraense, com o enredo “Égua maninho! Espia só! Tem açaí, tem tucupi, tem maniçoba, tem carimbo, sairé e siriá. Tem boto, tem Iara, tem Marajó, encantaria de arrepiar. Tem ver-o-peso, rio e mar. Tem a Nazinha a abençoar, Aparecida vem mostrar que aqui também tem Pará”.

Acessibilidade

O desfile das escolas de samba de Manaus conta com espaço especial para atender as pessoas com deficiência. O camarote acessível no Centro de Convenções – Sambódromo é uma ação realizada pela Assessoria de Acessibilidade da SEC, em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped).

Carnaval do Amazonas 2019

A festa promovida pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) continua no domingo e na segunda. A partir das 15h de domingo será realizado o tradicional Concurso de Fantasias da SEC, no Salão Rio Solimões (avenida Sete de Setembro, Centro, 1546). A competição premiará diversas categorias nas modalidades “Fantasias Adulto”, “Máscaras” e “Fantasias Infantil”. O evento é aberto ao público em geral.

No domingo, a SEC realiza programação carnavalesca nos bairros, com shows gratuitos a partir das 18h no Viver Melhor (zona norte) e na rua Alameda Santo Expedito, bairro Santa Luzia (zona sul). Na segunda, os shows serão na Ligação Viária Presidente Dutra, localizada na orla do bairro Glória (zona oeste); e no Shopping Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira (zona leste).

Ao todo, participarão 32 artistas: 20 atrações de boi-bumbá e 12 de diversos gêneros, como Zezinho Correa, Davi Assayag, Sebastião Junior, Arlindo Jr., Márcia Novo, entre outros.

