Andanças de Ciganos aborda riqueza e o sonho de ser um milionário

Manaus - A Escola de Samba "Andanças de Ciganos" foi a segunda escola a descer a avenida na noite deste sábado (2) no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho (Sambódromo), em Manaus. O desfile da agremiação começou por por volta das 22 horas e trouxe como tema “De trabalhador a empresário, o sonho de ser um milionário", com o dourado reluzente do ouro. Com o tema, buscaram abordar pontos positivos e negativos na construção da vida de um milionário e a chave para o sucesso.

A chuva que caiu antes da entrada da agremiação não afetou a animação dos foliões.

O sistema político econômico veio representado pela comissão de frente. Sete componentes representaram o socialismo (de vermelho) e outros setes o capitalismo (de azul). Um tripé em forma de globo representaram a dominação dos dois sistemas no mundo. A comissão fez uma crítica sobre os problemas causados pelas políticas, com a divisão de renda, pobreza e desigualdade social.

Andanças de Ciganos é a terceira escolas mais antiga de Manaus

Com muito luxo e belas fantasias, o enredo foi abordado por alas que envolviam não apenas as ideologias capitalista e socialistas, como diferentes formas de ganhar dinheiro, como por exemplo, a profissão dos influenciadores digitais. O carro "Abre Alas" trouxe o brilho reluzente das pedras preciosas em um carro luxuoso, com cores monocromáticas.

Este ano, a escola localizada no bairro Cachoeirinha com 43 anos recém completados, sendo a terceira escola mais antiga de Manaus, entrou com quatro carros alegóricos, um tripé para a comissão de frente e 18 alas divididas em quatro setores. O primeiro setor contou a história do dinheiro; o segundo setor mostrou a a luta sobre o fim da escravidão; o terceiro mostrou personagens da TV e do cinema, como o Tio Patinhas, e o quarto setor traz a esperança de crescimento pessoal, por meio da arte ou da profissão.

Andanças pergunta quem quer ser um milionário

Foliã de destaque

Para Raimunda Alvarenga, de 81 anos, e que desfila há pelo menos 40 anos pela Andanças de Ciganos, entrou no desfile confiante com a vitória. “Apesar da chuva que molhou a avenida e os carros, demos nosso melhor. Espero que o resultado seja positivo, temos muita confiança".

A rainha de bateria Raíssa Santos evoluiu com muita eficiência, num show de beleza e inspiração. "Foi muito legal e no fim ver tanta gente me esperando para me aplaudir", disse Raíssa.

Uma das novidades ficou por conta dos trajes utilizados pelo mestre-sala, Stanio Silva, e a porta-bandeira Silvia Marques, que juntos representavam a proteção do cifrão. “Encenamos uma história completamente árabe. O cifrão foi o primeiro ouro da nossa sociedade, então eu e os guardiões deveríamos proteger esse símbolo, representado por nossa porta-bandeira”, explicou.

Bateria Vai ou Racha

Bateria Vai ou Racha da Andanças de Cigano

A bateria "Vai ou Racha", com a cores azul, dourado e prata, buscou simbolizar o golpe de Napoleão ao tomar o poder da burguesia.



Para finalizar o último carro alegórico mostrou que não existe dinheiro que pague a felicidade de brincar o carnaval: "Milionário ou Não, deixe-me brincar o Carnaval", era a mensagem.

A escola desfilou por 68 minutos, sendo contornada no final pelo setor de harmonia para cumprir o tempo técnico.

Ala da Andanças de Ciganos

Carnavalesco

O carnavalesco Jorge Ricardo Castro da Silva, de 33 anos, durante o mês de fevereiro deixa a advocacia para se dedicar ao que ama fazer: brincar e produzir o Carnaval. O carnavalesco da escola no bairro Cachoeirinha é reconhecido pelo talento e inovação. "Esse ano a escola está grandiosa, começando pelo enredo. Foram muitos meses de trabalho, mas com muito esforço da minha comunidade, deu tudo certo, embora para o carnavalesco sempre pode ter sido melhor", finalizou ao fim da apresentação.

Andanças de Cigano na avenida

Fundada em 16 de janeiro de 1966, a escola completou 43 anos em 2019. De acordo com o presidente da agremiação, Vilson Benayon, a Andanças de Ciganos começou como “Bloco do Macacão”. Já na década de 80, o bloco virou escola de samba após ganhar o título de campeã no Grupo Especial do Carnaval de Manaus.



Conheça o samba enredo da Andanças de Ciganos:







Samba-enredo Andanças de Ciganos

