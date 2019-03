Grande Família celebra a felicidade em homenagem a Murilo Rayol

Manaus - Celebrando 34 anos no Carnaval de Manaus, o Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) A Grande Família entrou na avenida do samba, neste domingo (3), gritando "Eu Quero É Ser Feliz”. O tema é em homenagem ao empresário Murilo Rayol, figura marcante no Carnaval do Rio de Janeiro e que há mais de 30 anos divulga a cultura amazonense para o Brasil e o Mundo.

Conhecida na cena pelo pelos luxuosos desfiles que leva à avenida, esse ano o grêmio traz motivos de sobra para exagerar no brilho. A convite de Rayol, o sambista amazonense Chico da Silva foi destaque em um dos carros alegóricos.

Ala das baianas da Grande Família | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

Murilo Rayol disse que está lisonjeado com a homenagem da Grande Família. "É um prestígio muito grande ser homenageando ainda vida. Ainda mais por escola de samba amazonense. A Grande Família vem linda e vai inovar no Carnaval de Manaus. Ela está bem redonda e cheia detalhes, basta fazer tudo certo para ser campeã", falou Rayou. Ele acrescentou que a escola vai fazer muitas surpresas durante o desfile.



O mestre de bateria Marquinho Dutam explicou que o objetivo vai ser levar felicidade do início ao fim do desfile para todos que assistirem a passagem da escola na avenida.

Momentos de Murilo na comissão de frente | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

“A bateria está afinada, e o soar dos instrumentos vai irradiar alegria. A escola vai fazer bonito e, na garra, levar esse título para todos que brincam com a gente. A homenagem a Murilo só carimba a nossa vontade de fazer bonito”, disse Dutam.

Durante o desfile, foram apresentadas alas com os mais diversos conceitos, entre elas a do Festival Folclórico de Parintins, com a marca dos bois Caprichoso e Garantido, que leva alegria para os moradores da ilha encantada, do Brasil e do Mundo.

Um dos carros da escola | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

No total, 3,5 mil foliões desceram pela escola distribuídos em 25 alas e 4 carros alegóricos. Fizeram parte da bateria 250 ritmistas. A escola foi fundada em 1986 e tem sede no São José, Zona Leste de Manaus.

Pelo terceiro ano à frente bateria vermelha e branca, Arleane Marques disse que todo ano é uma emoção diferente, sempre uma aventura nova para representar bem o posto da mulher mais bonita na escola de samba.

As baianas vieram de vermelho no desfile Grande Família | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo





“Apesar de todos os problemas que a escola tem durante o ano de preparação para colocar o samba na avenida, nós estamos aqui, dando o nosso melhor, fazendo diferente e levando uma escola linda para o sambódromo”, finalizou a rainha.

Grande Família celebra a felicidade na avenida | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

Um dos carros alegórico teve problema e a escola teve que correr para não passar do horário.

História



A história da Grande Família tem início no final da década de 80 quando o fundador Jorge Walter Barroso, o Jorginho, decidiu levar à Zona Leste de Manaus, sua própria identidade no cenário carnavalesco.

Leia mais:

Em busca do tetra, Reino Unido traz 'Mãe Zulmira' para a avenida

Sorte? Crítica por segundo lugar vira tema de enredo na Vila da Barra