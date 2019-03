Luan Santana faz declaração em legenda de foto e gera polêmica na web

No clique, o artista aparece com a namorada no colo em uma troca de olhares bem apaixonados. Até aí parecia tudo bem, né!? A questão polêmica surgiu na legenda | Foto: Reprodução/Instagram

Neste domingo (3), o cantor Luan Santana resolveu se declarar para a amada, Jade Magalhães, ao postar uma foto com ela no Instagram. Só que nem tudo ocorreu como o esperado.

No clique, o artista aparece com a namorada no colo em uma troca de olhares bem apaixonados. Até aí parecia tudo bem, né!? A questão polêmica surgiu na legenda.

O texto é uma adaptação de frase escrita por Chorão, ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr. “Um dia um cara me disse: ‘Mulheres são como bonecas. Você pode bagunçar o cabelo delas, jogar elas no canto, pisar em cima delas e trocar por outra. E eu dei apenas um sorriso irônico e respondi: Pois é, mas EU não brinco de boneca’”. E completou: “O Carnaval com você é mais lindo ainda”.

A postagem dividiu opiniões e recebeu uma enxurrada de críticas. “Que lixo de declaração”, “Que droga de texto é esse?”, “Essa legenda é extremamente desnecessária” e “Apaga a legenda que dá tempo. Vergonha”, foram alguns dos comentários negativos da publicação. Por outro lado, fãs fizeram elogios como "Lindos", "Príncipe", "Fofinhos" e "O amor é lindo".

