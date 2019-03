Festa da vitória reúne 20 mil foliões na Reino Unido da Liberdade

Na quadra da escola, a direção do grêmio comemorava emocionados | Foto: Marcely Gomes





Manaus – Cerca de 20 mil foliões começaram a se reunir no final desta segunda-feira (4) gorda de carnaval para festejar o tetracampeonato da (G.R.E.S) Reino Unido da Liberdade. Pelo quarto ano seguido, o grêmio recreativo levou o troféu de 1º lugar para a comunidade do bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul da capital. Em 2019, a escola apresentou na avenida o tema “Tambores, crenças e costumes afro-brasileiros. A bênção mãe Zulmira”.

O tema que garantiu mais uma vez o título à escola falou com saudosismo sobre a contribuição espiritual, cultural e artística que Mãe Zulmira deixou para a Reino Unido e também para o Morro da Liberdade, região onde a mulher era conhecida como uma das maiores mães de santo.

Essa é a segunda vez que a Reino Unido da Liberdade apresenta o legado da líder espiritual na avenida do samba. Em 1989, há exatamente 30 anos, o grêmio também homenageou Zulmira ao falar sobre a contribuição histórica dela no candomblé. Na época, a escola também ficou em 1º lugar e passou a compor o grupo especial das escolas de samba.

Três décadas após levar a força de Mãe Zulmira para o Carnaval de Manaus, a Reino Unido da Liberdade voltou a colher o resultado das bênçãos da mãe de santo sob sua comunidade.

“Esse é um título que entre tantos outros adjetivos pode ser chamado de justo! Quem conhece o carnaval da Reino Unido sabe que a festa aqui é de janeiro a janeiro e o trabalho também. Nós começamos a pensar no show deste ano lá em março do ano passado. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes e o troféu chegou como a cereja do bolo”, destacou o presidente do G.R.E.S, Ney Rodrigues.

Após a apuração do resultado do Carnaval 2019, a quadra da escola de samba começou a lotar aos poucos. Quem pensava que a festa aconteceria só entre os reino unidenses se enganou, pois brincantes de outras agremiações também se reuniram no local para comemorar o tetra.

Trânsito

Por volta das 17h, o trânsito ao redor do Morro da Liberdade começou a congestionar. Quem tentava acessar o bairro pela Praça 14 de Janeiro, Petrópolis e Cachoeirinha começava a enfrentar uma fila de carros, que se dirigiam à festa da vitória. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 20 mil pessoas são esperadas para passar pela quadra durante toda a noite de festejos.

Durante o desfile, foram apresentadas alas com conceitos ligados ao sofrimento dos negros, enquanto escravos no Brasil, a abolição da escravatura e a ascensão de figuras negras no país, com o legado deixado pelos negros até os dias atuais.

Com 4.500 componentes, a Reino Unido é a escola que tem o maior número de foliões no desfile do Grupo Especial. Os brincantes foram distribuídos em 26 alas. A agremiação trouxe seis carros alegóricos. Familiares de Mãe Zulmira participaram do desfile.

