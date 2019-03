Companhia Metamorfose estreia duas montagens neste fim de semana

Manaus - Duas novas produções da Companhia de Teatro Metamorfose estreiam neste mês no Teatro Manauara. “João e o Pé de Feijão” será encenada no próximo sábado (9) e “Chapeuzinho Amarelo” vai ser a atração de domingo (10). Ambas as peças serão apresentadas a partir das 17h. A produção é da On Produção Cultural.

Com duração de 1h10 minutos, “João e o Pé de Feijão” tem a participação de bonecos e atores para narrar, com humor, a história do peralta João, que recebe de sua mãe a difícil tarefa de vender uma vaca que não produz leite, e a troca por feijões.

“A mãe do João não acredita que os feijões são mágicos e se enfurece, pois precisava do dinheiro para comprar comida. Ela então joga os feijões pela janela, que caem na terra ao lado da casa deles”, diz a diretora-executiva do espetáculo, Socorro Andrade. “Enquanto João dorme, os grãos germinam e dão origem a um gigantesco pé de feijão que entra pelo céu. Ao acordar, o menino escala o colossal feijoeiro e encontra um castelo acima das nuvens, lugar habitado por um gigante que se alimenta de gente”.

Em forma de musical, “Chapeuzinho Amarelo” é uma releitura do clássico “Chapeuzinho Vermelho”. As canções são inspiradas nas poesias do cantor e compositor Chico Buarque de Holanda e criam um divertido jogo de palavras contra o medo.

De acordo com Socorro Andrade, sem a participação da vovozinha e dos temidos caçadores, o conto narra, em 50 minutos, a história de uma criança que tem medo de tudo e do próprio medo, deixando que a insegurança retire dela a alegria de brincar, correr, comer e dormir.

O ingresso para conferir cada peça teatral custa R$ 50 (R$ 25 a meia entrada) e está à venda pelo site www.aloingressos.com.br ou na bilheteria do Teatro Manauara, localizado no Manauara Shopping (avenida Mário Ypiranga, 1.300, Adrianópolis).

*Com informações da assessoria.

