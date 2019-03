Amor de Carnaval? Anitta e Neymar trocam beijos em camarote no RJ

O jogador Neymar e a cantora Anitta teriam “ficado” em um camarote do sambódromo do Rio de Janeiro. Segundo o UOL, os dois teriam “se beijado muito” em uma área reservada. A ex-namorada de Neymar, a atriz Bruna Marquezine, estava no mesmo espaço.

Tudo começou quando o jogador e a cantora chegaram juntos ao evento, tentando fugir dos papparazzis. Mas, enquanto rolava o desfile, os bastidores pegava fogo.

A amizade do craque com poderosa, aparentemente, ganhou status de colorida. A novidade gerou o maior tumulto nas redes sociais. Teve internauta shippando o casal.

Bruna Marquezine estava no mesmo camarote | Foto: Divulgação

Mas o bapho não acabou por aí. Bruna Marquezine, que estava no mesmo camarote, ficou sabendo de TUDO. Chateada com toda a situação, a atriz resolveu curtir uma foto do novo casal publicada pelo best David Brazil e, logo em seguida, deu unfollowem Anitta.

Óbvio que a notícia repercutiu dentro e fora da festa. Por isso, vendo as proporções que seu ato estava tomando, Bruna resolveu desfazer tanto o like, como voltou a seguir a funkeira.

Depois de aproveitarem juntos o camarote, Neymar e Anitta seguiram juntos para a casa da cantora acompanhados de um grupo de amigos, incluindo o surfista Gabriel Medina.

