Pabllo Vittar manda indireta para Anitta:'Tô devendo 70 mil dólares'

Pabllo Vittar está com a língua pra lá de afiada. A cantora, que comanda um trio-elétrico na capital paulista nesta terça-feira (05), aproveitou para mandar uma indireta para Anitta.

Durante a apresentação, Pabllo olha em direção ao público e diz: "70 mil dólares, amor. Estou devendo 70 mil dólares". A frase é em referência a um áudio em que a cantora Anitta diz que pagou 70 mil dólares no clipe da música "Sua Cara", que teve a participação de Pabllo.

*Com informações do site Fofocalizando do SBT

