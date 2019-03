Especial Mamonas Assassinas acontece neste sábado no Porão do Alemão

Os Mamonas Assassinas, anteriormente chamados de Utopia, foi uma banda brasileira de rock cômico formada em Guarulhos (SP), em 1990 | Foto: Divulgação

Manaus - Na noite deste sábado (9), a Banda Rahvox fará um especial "Mamonas Assassinas" no Porão do Alemão, na Avenida São Jorge, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus. O tributo vai relembrar os grandes sucessos da saudosa e irreverente banda. Entre as músicas da playlist estão: Sabão Crá Crá, Cabeça de Bagre e Débil Metal.

O show da Rahvox está previsto para começar a partir das 22 horas deste sábado, no Porão.

Sobre os homenageados

Os Mamonas Assassinas, anteriormente chamados de Utopia, foi uma banda brasileira de rock cômico formada em Guarulhos (SP), em 1990. Suas músicas misturavam pop rock com influências de outros gêneros, como sertanejo, brega, heavy metal, pagode, forró, música mexicana, reggae e vira.

Serviço

O quê: Especial Mamonas Assassinas.

Quando: 9 de março (sábado).

Local: Porão do Alemão, na Avenida São Jorge.

Horário: 22h.

*Com informações da assessoria

