Forró do Netão terá edição 'tira ressaca' nesta quinta (7), em Manaus

A entrada fica liberada até meia-noite, depois o ingresso passa a custar R$ 20 | Foto: Divulgação

Manaus - Independente de quem abusou ou não da diversão no Carnaval, o Kangalha apresenta nesta quinta-feira (7) a festa "tira ressaca". Quem comanda o agito nessa edição especial do "Forró do Netão” são as bandas 100% Abusado, Forró Ideal, Feras do Forró e Xote Puladin. Os show's começam a partir das 22h, no espaço que fica na Avenida do Turismo, nº 5225, no Tarumã.

A entrada fica liberada até meia-noite, depois o ingresso passa a custar R$ 20. A ‘rolha’ (entrar com uma garrafa de Whisky ou Vodka de até 1L) também será livre até esse mesmo horário. Aqueles que forem ‘clicados’ pelo fotógrafo oficial, que estará circulando pela pista de dança, terão suas fotos disponibilizadas na página do Facebook: @forronetao.

Com repertório de pé de serra e cheio de novidades, a Xote Puladin inicia a festa. Em seguida, Maykinho e sua banda Feras do Forró continuam animando o público com um show feito sob medida pra essa época do ano.

Logo após, Forró Ideal fará um 'esquenta' para a gravação de seu novo CD que acontece no fim de semana. Finalizando a noite, a 100% Abusado vai tocar sucessos como "Sonâmbulo (do nada eu apareço na balada)", entre outros que estão no último DVD da banda.

Serviço

O quê: Tira ressaca do Carnaval com 100% Abusado, Forró Ideal, Feras do Forró e Xote Puladin.

Quando: 07/03 (Quinta-feira).

Quanto: Entrada liberada até 00h, após R$20.

Onde: Kangalha (antigo Tom Biz) - Av. do Turismo, nº 5225 – Tarumã – Zona Oeste.

Horário: 22h.

*Com informações da assessoria

