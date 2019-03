Dado Dolabella detona Juliana Paes e Claudia Raia em rede social

Defensor do veganismo, o ator disparou contra as atrizes que utilizaram fantasias de origem animal durante o Carnaval 2019 | Foto: Reprodução

Na última terça-feira (5), Dado Dolabella causou polêmica mais uma vez em sua carreira ao publicar nas redes sociais uma crítica ferrenha mirando as globais Juliana Paes e Claudia Raia. Defensor do veganismo, o ator disparou contra as atrizes que utilizaram fantasias de origem animal durante o Carnaval 2019.

"Rainhas da hipocrisia representando uma sociedade que clama por paz e amor causando o inferno na Terra pra todos os outros terráqueos que nela habitam. [...] A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de carácter, e pode ser seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem", escreveu Dado Dolabella em seu perfil oficial no Instagram.

