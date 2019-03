Bloco ‘Dança Comigo’ traz mistura de ritmos e promete agitar a sexta

O ingresso de pista para o Bloco Dança Comigo custa R$ 30 (lote promocional) e a área Vip (climatizada com garçons e bar exclusivo) custa R$ 50 | Foto: Divulgação

Manaus - Atração de desta sexta-feira no Posto P10, o Bloco Dança Comigo será animado ao som de pagode, sertanejo e funk. A festa está marcada para as 19h e as atrações confirmadas são Uendel Pinheiro, George Japa, Prata Filho, Márcio Cigano e DJ Ítalo. O Posto P10 fica na bola do Conjunto Eldorado, no Parque 10.



O parintinense George Japa é um dos representantes do forró local. É cantor e compositor, filho do músico parintinense Zezinho Silva, e entre os seus hits estão “Rabança” – gravado com o funkeiro baiano Jerry Smith – e “Tá Bom Solteira”, ambos disponíveis em seu canal oficial no YouTube. A estreia de seu próximo videoclipe, da música “Sonho do Paredão”, está prevista para este mês. Japa já participou das bandas Invasão e Forró Ideal e cantou “Rabança” em rede nacional, no Programa Raul Gil, do SBT.

Os representantes do pagode e do samba no Bloco Dança Comigo são os cantores Uendel Pinheiro e Prata Filho. Uendel é natural de Óbidos, no Pará, onde deu início à sua carreira. Mudou-se para Manaus em 1999 e teve o primeiro contato com o samba amazonense nos ensaios da escola Vitória Régia.

Foi influenciado pelo som de grupos locais como Ases do Pagode e Peccado e de nomes nacionais como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Katinguelê, Soweto, entre outros.

Os pontos de venda são o Fast Temaki (Parque 10), Barbearia Don Valiante (rua Rio Juruá, 345, Vieiralves) e Pizzaria Domino’s (rua Jutaí, Vieiralves) | Foto: Ismael Falcao

E que curte sertanejo poderá dançar durante o show do cantor Márcio Cigano, que também costuma incluir forró em seu repertório. Entre as canções que fazem parte do seu set list estão “Romance com Safadeza”, de Wesley Safadão; “Apelido Carinhoso”, de Gusttavo Lima, e “Amor Falso”, de Aldair Playboy. Márcio Cigano também já dividiu os vocais com George Japa, na gravação de “Aí Não Tem Bom”.

O ingresso de pista para o Bloco Dança Comigo custa R$ 30 (lote promocional) e a área Vip (climatizada com garçons e bar exclusivo) custa R$ 50. Os pontos de venda são o Fast Temaki (Parque 10), Barbearia Don Valiante (rua Rio Juruá, 345, Vieiralves) e Pizzaria Domino’s (rua Jutaí, Vieiralves). Também é possível adquirir as entradas por meio dos telefones 98418-1150 e 99337-2827.

Leia mais:

Bloco 'Dança Comigo' promete agitar a sexta em Manaus

Fora de Manaus, Carnaboi arrasta 30 mil torcedores em Parintins