'Estrelas Cor de Sangue' faz apresentação gratuita no Teatro Amazonas

Manaus - Após participação na mostra “A Ponte – Cena do Teatro Universitário”, do Itaú Cultural, em São Paulo, alunos do curso de Laboratório Teatral do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro (Unidade Magdalena Arce Daou) apresentam, neste sábado (9), o espetáculo “Estrelas Cor de Sangue”, no Teatro Amazonas, às 20h. A entrada é gratuita.

“É um sonho essa apresentação no Teatro Amazonas. Vamos mostrar, no maior templo da nossa cultura, o que levamos para São Paulo representando nosso estado”, afirmou o diretor artístico da peça, Elizeu Melo.

Com texto do aluno Wilas Rodrigues, o espetáculo narra a história de duas crianças – Alice, interpretada por Hellen Canto, e Felipe, vivido por Gabriel Rocardo - que lutam pela sobrevivência em meio a uma guerra, levando o público a vivenciar os dramas do conflito, que se assemelham a situações que acontecem em vários lugares do planeta, como na Síria e nas favelas brasileiras.



O elenco tem entre 18 e 38 anos de idade. Após dois meses de pesquisa e montagem, o espetáculo estreou em setembro do ano passado e percorreu teatros e espaços culturais da capital amazonense.

O Liceu Claudio Santoro é administrado pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e funciona como espaço para formação de novos talentos.



Serviço

Evento: Espetáculo “Estrelas Cor de Sangue”

Data/hora: Dia 09 de março (sábado), às 20h

Local: Teatro Amazonas (Avenida Eduardo Ribeiro, Centro)

Entrada: Acesso Gratuito

Classificação: 16 anos

