Busão Cultural chega ao Armando Mendes

Manaus - No período entre os dias 11 a 15 de março, o Busão Cultural do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) estará no bairro Armando Mendes, levando alegria e conhecimento para toda a comunidade.

Serão desenvolvidas várias atividades, como concurso de desenhos, roda de leitura, teatro de fantoches com temática educativa e de saúde, exibição de desenhos infantis e dinâmica com os visitantes.

O ônibus estará localizado na rua Rio Servine, 519 (Antiga rua M). A entrada é gratuita a qualquer pessoa da comunidade que queira visitar entre 8:30h e 16:30h. Confira a programação:

Programação Busão Cultural - Armando Mendes

11/03

8:30h as 10:30h – Abertura do Busão Cultural - Início da Atividade – “Ler é Viajar sem sair do Lugar”.

10:30h as 11:30h – Liberação da biblioteca para a comunidade apreciar a leitura.

12:00h as 13:00h – Intervalo para o Almoço

13:30h 14:30h – Início da Atividade – “Ler é viajar sem sair do lugar”.

14:30 as 16:00h – Leitura e pintura de desenhos para as crianças da Comunidade.

12/03

8:30h as 10:30h – Abertura do Busão Cultural – Início das atividades apresentação do Teatro de Fantoches “A esperteza do Joãozinho”.

10:30h as 11:30h - Roda de Leitura para os visitantes da comunidade.

12:00h as 13:00h – Intervalo para o Almoço

13:30h as 14:30h – Início das atividades apresentação do Teatro de Fantoches “A esperteza de Joãozinho”.

14:30h as 16:00h – Exibição de desenhos infantis para as crianças da comunidade.

13/03

8:30h as 10:30h – Abertura do Busão Cultural – Início das atividades - Contação de histórias e exibição de desenhos.

10:30 as 11:30h – Dinâmicas educativas para os visitantes da Comunidade.

12:00h as 13:00h – Intervalo para o Almoço

13:30h as 14:30h - Início das atividades - Contação de histórias e exibição de desenhos.

15:00h as 16:30h – Dinâmicas educativas para os visitantes da Comunidade.

14/03

8:30h as 10:30h – Abertura do Busão Cultural – Início das atividades – “Brincando com a Geografia”.

10:30h as 11:30h – Pinturas de desenhos para as crianças da Comunidade.

12:00h as 13:00h – Intervalo para o Almoço

13:30h as 14:30h – Início das atividades – “Brincando com a Geografia”.

14:30h as 16:00h – Pinturas de desenhos para as crianças da Comunidade.

15/03

8:30h as 10:30h – Abertura do Busão Cultural – Início das Atividades – Apresentação do teatro de Fantoches “Cuidando da Saúde”.

10:30h as 11:30h – Liberação da biblioteca para a Comunidade apreciar a leitura.

12:00h as 13:00h – Intervalo para o Almoço.

13:30h as 14:30h – Início das Atividades – Apresentação do teatro de Fantoches “Cuidando da Saúde”.

14:30h as 16:00h – Leitura e dinâmicas para a Comunidade.

