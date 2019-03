Vídeo: Sadie Hauache, pioneira da televisão no Amazonas

Empresária Sadie Hauache foi a pioneira empresária a fundar uma empresa de comunicação televisiva no Amazonas | Foto: Reprodução

Manaus - No Dia Internacional da Mulher, o EM TEMPO conta a história da empresária Sadie Hauache, a mulher mais importante para a história das telecomunicações no amazonas. Com 87 anos, a jornalista traz no currículo a fundação de duas emissoras de televisão no Estado, além da participação na Assembleia Nacional Constituinte, como deputada federal, à época.



A história de Sadie Hauche com a comunicação teve início em 1969, quando fundou a TV Ajuricaba em Manaus, que retransmitia o sinal da TV Tupi. Para grande parte dos manauaras da época, essa foi a primeira oportunidade para finalmente ter acesso à uma programação televisiva. Antes disso Sadie fundou, ao lado do marido, a TV Manauara, uma experiência pioneira com a tv a cabo, em Manaus, que durou cerca de um ano.

"Nunca imaginei em fazer televisão, porque éramos uma família de comerciantes, tanto que eu só fiz jornalismo depois", explica Sadie, que se formou em Comunicação Social em 1963, pela Universidade do Amazonas, atual Universidade Federal do Amazonas.

Carreira política e TV Manaus

Em 1986, com a venda da TV Ajuricaba, Sadie Hauache entrou na vida política, sendo eleita deputada federal naquele mesmo ano. Com isso, ela participou da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, que resultou na elaboração da Constituição de 1988.

Sobre o processo político de elaboração da carta magna, Sadie lembra que foi um processo moroso e com diversos sacrifícios, mas se sente feliz por ter feito parte da história brasileira e ter dado sua contribuição.

Após o fim do mandato, Sadie inaugurou em 1992 a TV Manaus, que em 2008 viria se tornar TV Em Tempo, atualmente afiliada do SBT, no Amazonas.

Família

Sadie Hauache sempre foi muito próxima de sua família, chegando a fazer diversas viagens entre Brasília e Manaus para ficar próxima de todos. Ela é casada há 72 anos com Khaled Hauache e afirma que, durante todo esse tempo juntos eles jamais tiveram uma briga, e dá a dica:

"Quando um está nervoso, o outro cala, espera passar o temporal aí depois conversa e se entende, porque quando os dois estão nervosos não adianta discutir"

Veja a entrevista com Sadie Hauache em vídeo:

Entrevista em vídeo com Sadie Hauache | Autor: TV EM TEMPO