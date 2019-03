DJ Renato Ratier será atração nacional de festa em Manaus

Renato Ratier tem mais de 20 anos de experiência e é um DJ renomado | Foto: Divulgação





Manaus - O DJ Renato Ratier, um dos mais importantes da house music no Brasil, estará em um evento que acontecerá na cidade no dia 16 de março no Madeira Market Vieiralves, localizado na rua Rio Madeira, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

A festa, organizada pela Nyx Eventos, começara às 22h e terminará às 6h da manhã. Além da atração nacional, os artistas locais Bess Maze, Cezar Dantas e Felipe Litaif também agitarão o local.

Os ingressos custam R$ 80,00 e podem ser adquiridos nas lojas He & She Store Vieralves e Fast Temaki Parque 10.

Quem é Renato Ratier?



Com 20 anos de carreira, o DJ Renato Ratier é um dos fortes pilares da música eletrônica brasileira. Nos anos 2000, quando a cena underground ainda tomava forma no Brasil, abriu o D-EDGE, conceituado clube que se tornou referência ao redor do globo. Como produtor da disco music ao techno, lançou diversos EPs e participou de coletâneas em selos renomados como Get Physical, Kompakt, Light My Fire e No.19 Music, entre outros. Em 2013, seu primeiro álbum, “Black Belt”, foi lançado pela gravadora D-Edge Records e distribuído pela Kompakt, alcançando sucesso instantâneo entre crítica e público.

Atualmente, Renato Ratier colhe os frutos de duas décadas de um trabalho autoral e artístico cheio de paixão. Além de ser um dos DJs brasileiros mais requisitados no mercado internacional (e figura presente em line-ups dos principais festivais do mundo), é sócio-proprietário e DJ residente do premiado beach club Warung, em Santa Catarina, e do Holzmarkt, um espaço cultural inovador localizado na efervescente Berlim. Comanda desde 2015 a grife Ratier e o restaurante-estúdio Bossa em São Paulo e, em 2016, prepara-se para abrir uma filial do D-Edge na cidade do Rio de Janeiro e lançar seu segundo álbum, “Youniverse”.

