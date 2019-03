Amazonense Raylla Araújo arrasa ao vivo e continua no The Voice Kids

Manaus - Integrante do time Brown no The Voice Kids, a amazonense Raylla Araújo, de 13 anos, em sua primeira apresentação AO VIVO cantou a canção Zero a Dez, da cantora Ivete Sangalo, e emocionou o Brasil neste domingo (10). Ela foi escolhida pelo público para representar o time na próxima fase do programa.

A menina, que é natural do município de Presidente Figueiredo (a 117 km de Manaus), foi bastante aplaudida pela plateia e pelos técnicos especialistas em música.

"Estou confiante e seja o que Deus quiser", disse Raylla ao ser questionada sobre o nervosismo em se apresentar pela primeira vez ao vivo.

Brown falou da voz única de Raylla. Segundo ele, um movimento eterno que representa a natureza. Ele ainda fez uma relação com a cantora Maria Bethânia.

"Quero agradecer todos, em especial a minha cidade e o Brasil, por terem votado em mim. Um beijão", disse ela após o anúncio do apresentador André Marques.

Por último, o cantor baiano escolheu o cantor Alex Novais para continuar no programa.

