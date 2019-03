Fernanda Souza passa mal na Sapucaí e levanta rumores de gravidez

Segundo informações do jornal Extra, a apresentadora sentiu náuseas no camarote da Sapucaí | Foto: Divulgação

Fernanda Souza passou mal durante o Desfile das Campeãs no Rio de Janeiro neste final de semana. Segundo informações do jornal Extra, a apresentadora sentiu náuseas no camarote da Sapucaí e resolveu ir embora.

"Achamos que ela nem vinha porque tem enjoado muito com essa gravidez", disse uma funcionária do espaço ao vê-la deixando o local, de cabeça baixa e mãos dadas com o cantor Thiaguinho.

Ainda de acordo com a publicação, Fernanda não comeu nada durante o evento e apenas bebeu água.

Leia mais:

Mayra Dias responde 'sim' para pedido de casamento de Bi Garcia

Casamento de Luana Piovani e Pedro Scooby chega ao fim pela 2ª vez