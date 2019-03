Curso de teatro do Sesi está com matrículas abertas em Manaus

| Foto: divulgação

Manaus -Despertar o senso artístico do indivíduo e dar oportunidade para o seu crescimento dentro das artes cênicas, além de combater a timidez e ajudar nos relacionamentos interpessoais individuais e coletivos, é o que pretende o Serviço Social da Indústria (Sesi Amazonas).



O retorno do Curso Sesi de Teatro para Iniciantes, no Clube do Trabalhador é gratuito para o trabalhador da indústria e seus dependentes, a partir de 16 anos, com início no dia 8 de abril.

As aulas serão realizadas em dois turnos, pela manhã, às segundas e quartas, das 8h30 às 10h30, e à tarde, às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h, com duração de três meses.

De acordo com o produtor artístico e cultural do Sesi, Kid Mahall, dependendo da demanda, há possibilidade de o curso ter seu segundo módulo, assim como aulas “in company”, para atender aos industriários com pouco tempo disponível nas empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

O curso será ministrado por profissionais experientes, como é o caso do próprio Kid Mahall, com uma carreira de mais de 30 anos na área teatral em Manaus.

Tony Ferreira ministrará aulas de teatro no Sesi | Foto: Divulgação

Mahall é humorista, ator, jornalista, produtor de TV, empresário artístico e radialista. Além dele, as aulas contarão com o ator Tony Ferreira, que atua há 19 anos na cena teatral manauense, com participação em mais de 50 espetáculos. Tony faz parte da equipe de teatro do Sesi Amazonas há 15 anos e também atua na Companhia Zona Cultural.



O Sesi Amazonas conta ainda com os serviços do ator Adriano Leal, oficineiro de iniciação teatral, escolhido como Melhor Ator no II Fetam (AM), em 2005, e no XXI Faces (PA), em 2006.

Mahall explica que os atores formados no Sesi poderão atuar em eventos no formato laboratório, nas unidades do Sesi, e em produção de espetáculos teatrais como encerramento de módulos.

O curso pretende despertar o senso artístico nos participantes e, a partir daí, garantir o seu crescimento dentro das artes cênicas, com possibilidade de compor o elenco do Grupo de Teatro Popular do Sesi. “O diferencial é que trabalhamos com o teatro-empresa, voltado para as empresas do PIM (Pólo Industrial de Manaus), com foco na saúde e bem-estar do trabalhador”, diz.

Os trabalhadores da indústria interessados em participar do curso devem apresentar apenas a carteira do Sesi atualizada.

Os não industriários, além da carteira devem pagar o valor total de R$ 60 ou R$ 20 mensais.

Outras informações na Central de atendimento do Sesi Clube do Trabalhador (Alameda Cosme Ferreira, 7.399, São José 1), ou pelos telefones 3248-0468 e 3216-1030.

