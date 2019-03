Museu da Cidade em Manaus retomará atividades na sexta

Museu da cidade em Manaus | Foto: Márcio Melo

Manaus - O Museu da Cidade de Manaus (Paço da Liberdade – Rua Gabriel Salgado, Centro Histórico, em frente à Praça Dom Pedro II) estará fechado ao público nesta quarta e quinta-feira (dias 13 e 14) para a realização de uma atividade interna com monitores e técnicos do espaço. O museu retoma sua atividade, em horário normal, na sexta-feira (15).



Durante dois dias, monitores e técnicos que atuam no Museu da Cidade estarão envolvidos em uma dinâmica com a museóloga Ana Maria Leitão. A atividade atende à primeira etapa da elaboração colaborativa do Plano Museológico.

Promovida pela Magnetoscópio, a atividade é uma das obrigações da empresa, que idealizou e implantou a exposição permanente “A Cidade de Manaus: história, gente e cultura”, carro-chefe do museu, conforme previsto no Edital nº 005/2016, lançado em 4 de outubro de 2016, pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Eventos, Turismo e Cultura (Manauscult).

Na sexta-feira, o Museu retorna ao seu horário de funcionamento normal. A visitação é aberta ao público gratuitamente, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h (com última entrada às 16h20).